Развитие по случая в Пловдив: Втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

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О кръжна прокуратура-Пловдив привлече втори обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, съобщиха от държавното обвинение. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

Мъжът е на 42 години, с инициали А.Д. Според обвинението той е помогнал на Славчо Мегеров да извърши предумишленото убийство.

Илиян Филипов беше застрелян в жилищна сграда в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Същия ден в София беше арестуван Мегеров. Според държавното обвинение мотивът за убийството е личен, породен от финансови отношения.

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

На 6 ноември от полицията и прокуратурата съобщиха, че е открито оръжието на убийството.

Славчо Мегеров е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".