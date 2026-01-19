България

Обирът на инкасо автомобил в Ихтиман: Какво се знае до момента

Към момента няма данни заподозрените да са криминално проявени

19 януари 2026, 07:29
Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса
Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро
Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето
Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари
Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени
Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна
Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си
Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

О чаква се допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман в петък. От полицията и прокуратурата ще дадат още подробности около грабежа, при който бяха задигнати малко над 80 хиляди евро.

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Извършителите били с маски и насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила.

По-късно униформените тръгнали след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване те са заловени – в рамките на същия ден.

Към момента няма данни заподозрените да са криминално проявени.

[gallery]17179[/gallery]

 

ихтиман инкасо автомобил обир
Последвайте ни
Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Тежка влакова катастрофа в Испания, много жертви и ранени

Тежка влакова катастрофа в Испания, много жертви и ранени

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Свят Преди 36 минути

Регионалните власти предупредиха всички да се укрият в бомбоубежища

.

Защо само два часа упражнения седмично могат да променят живота

Любопитно Преди 1 час

Редовните упражнения понижават кръвното налягане и холестерола и намаляват риска от инфаркт или инсулт

,

Двама загинали и 66 ранени при експлозия в завод за стомана в Северен Китай

Свят Преди 10 часа

Експлозията е станала следобед във завод на компания "Баоган Юнайтед Стийл" в град Баотоу, в автономния район Вътрешна Монголия

.

Членове на банда в Гватемала убиха седем полицаи след акция в затвора

Свят Преди 10 часа

Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Свят Преди 10 часа

Не е ясно дали Индия ще се присъедини към инициативата

Фицо приветства ядрено споразумение със САЩ след среща с Тръмп

Фицо приветства ядрено споразумение със САЩ след среща с Тръмп

Свят Преди 11 часа

Срещата е първата между Фицо и американския президент след завръщането на Тръмп на поста миналата година

Ликът на 100-доларовата банкнота: Изложба за Бенджамин Франклин отбелязва 320 години от рождението му

Ликът на 100-доларовата банкнота: Изложба за Бенджамин Франклин отбелязва 320 години от рождението му

Любопитно Преди 11 часа

.

Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп

Свят Преди 11 часа

В нея те потвърждават подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия

Сирийският президент обяви споразумение с кюрдите, включващо примирие

Сирийският президент обяви споразумение с кюрдите, включващо примирие

Свят Преди 12 часа

След среща с американския пратеник Том Барак, Шараа заяви в президентския дворец в Дамаск, че „препоръчва пълно примирие“

,

Чили обяви бедствено положение: Горски пожари взеха 16 жертви, хиляди се евакуираха

Свят Преди 12 часа

Чилийската агенция за справяне с бедствията съобщи, че близо 20 000 души са евакуирани, а най-малко 250 къщи са унищожени

.

Проливни дъждове в източна Австралия предизвикаха внезапни наводнения

Свят Преди 13 часа

Спасителните екипи са реагирали на повече от 1400 инцидента в целия щат от началото на дъждовете в събота

Кюрдски командир призова САЩ "да се намесят енергично" в сблъсъците в Сирия

Кюрдски командир призова САЩ "да се намесят енергично" в сблъсъците в Сирия

Свят Преди 13 часа

Сирийските войски продължават да напредват, въпреки призива на Централното военно командване на САЩ да спрат

Снимката е илюстративна

Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 13 часа

Видеото се разпространява в социалните мрежи

Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия

Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия

Свят Преди 13 часа

Няма съобщения за щети

.

Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир

Свят Преди 14 часа

Белият дом определи информацията като "подвеждаща" и заяви, че няма минимална членска такса за присъединяване към Съвета за мир

,

Иран обмисля постепенно възстановяване на интернета след прекъсването

Свят Преди 14 часа

След 10-дневно блокиране на комуникациите властите заявиха, че спокойствието е възстановено

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 19 – 25 януари: Решения, вътрешна сила и подреждане на приоритетите

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 19–25 януари

Edna.bg

Шок за Барселона, Реал Сосиедад спря каталунците в голяма драма

Gong.bg

Сенегал потопи в сълзи Мароко и стана повелител на Африка!

Gong.bg

Седмицата започва с ледено време

Nova.bg

От продавач на чай и сладолед до охранител: Предишните професии на световните лидери

Nova.bg