Обирът на инкасо автомобил в Ихтиман: Какво се знае до момента

О чаква се допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман в петък. От полицията и прокуратурата ще дадат още подробности около грабежа, при който бяха задигнати малко над 80 хиляди евро.
Обраха инкасо автомобил в Ихтиман
Извършителите били с маски и насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила.
По-късно униформените тръгнали след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване те са заловени – в рамките на същия ден.
Към момента няма данни заподозрените да са криминално проявени.
