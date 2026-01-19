Обирът на инкасо автомобил в Ихтиман: Какво се знае до момента

Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

О чаква се допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман в петък. От полицията и прокуратурата ще дадат още подробности около грабежа, при който бяха задигнати малко над 80 хиляди евро.

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Извършителите били с маски и насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила.

По-късно униформените тръгнали след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване те са заловени – в рамките на същия ден.

Към момента няма данни заподозрените да са криминално проявени.

[gallery]17179[/gallery]