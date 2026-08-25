Обявиха бедствено положение в община Батак

Б едствено положение е обявено в община Батак, съобщиха от общинската администрация. Оттам допълниха, че пострадалите от наводненията през вчерашния ден могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна социална помощ. Документите се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ – Батак. Социалните работници ще оказват съдействие на гражданите при попълването и приемането на необходимите документи. След подаване на заявленията ще бъде извършена социална анкета и оценка на настъпилите щети и нуждите на лицата и семействата съгласно действащата нормативна уредба, посочиха от Община Батак.

Издирването на 58-годишния мъж, изчезнал след силната буря в Пещера, продължава

От Общината призоваха гражданите, чиито жилища или имущество са пострадали от наводнението, да се обърнат към Дирекция „Социално подпомагане“ – Батак за допълнителна информация и съдействие.

По-рано днес Община Пещера обяви частично бедствено положение в квартал "Луковица".

От днес екипи на дирекции „Социално подпомагане“ тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Екипите ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат.

Продължава и издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който изчезна при наводнението след проливните дъждове вчера. Няколко къщи в квартал „Луковица“ в Пещера и на територията на баташкото село Нова Махала бяха наводнени след проливния дъжд в понеделник, а няколко часа полицията издирва с дрон и следови кучета изчезналия 58-годишен.