На второ четене: Правната комисия прие ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

Промените в Изборния кодекс предизвикаха множество спорове

Обновена преди 33 минути / 3 февруари 2026, 07:18
К омисията по конституционни и правни въпроси подкрепи на второ четене промяна в Изборния кодекс, с която се предвижда редуциране до 20 на секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членове на Европейския съюз (ЕС).

Намаляват избирателните секции в чужбина на 20

Промяната е залегнала в законопроекта на „Възраждане“ за промени в Изборния кодекс. Подобно предложение има и от ГЕРБ-СДС. Двете получиха подкрепа от 12 гласа, осем народни представители гласуваха „против“.

Срещу предложението за ограничаване на секциите се обявиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), „ДПС – Ново начало“, „Морал, единство и чест“, „Величие“ и „Алианс за права и свободи“. От ПП-ДБ предложиха броят на секциите да бъде ограничен до 100.

Предложението получи подкрепата на шестима народни представители, трима гласуваха „против“, а девет – „въздържал се“.

Отхвърлено бе и предложението на МЕЧ ограничението за секциите да не важи за Великобритания, САЩ и Канада.

Народните представители подкрепиха предложението на ГЕРБ-СДС въвеждането на многомандатен район „Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 г. Причината за това е, че липсва методология, с която да се определи броят на мандатите от него. От Централната избирателна комисия (ЦИК) потвърдиха, че не изпълняват разпоредбата в Изборния кодекс поради липсата на данни от Националния статистически институт за българите в чужбина, тъй като последното преброяване не ги обхваща, както и поради липсата на механизъм за определяне на мандатите.

На първо четене: НС реши изборните секции извън ЕС да се ограничaт до 20 на брой

Във връзка с броя на секциите председателят на ЦИК Камелия Нейкова каза, че решението, което ще вземе Народното събрание трябва да осигури възможност на всички български граждани да гласуват. Нейкова допълни, че, ако бъде възприето ограничение от 20 секции, с Министерството на външните работи ще трябва да създадат такава организация, че да бъде осигурено правото на гласуване на българските граждани, както е било направено при ограничение на секциите от 35 броя.

Още в началото на заседанието Христо Расташки от МЕЧ апелира към „Възраждане“ да оттеглят законопроекта си. „Това, което го правите, не е правилно - нито юридически, нито политически. Вие ще загубите и няма да получите нито един глас от чужбина“, каза Расташки и обвини „Възраждане“, че се коалират с ГЕРБ.

Петър Петров от „Възраждане“ мотивира предложението за законово изменение с нарушения на изборния процес в Република Турция. Той цитира данни от ЦИК, според които в периода, когато е имало ограничение от 35 секции във Великобритания, са гласували около 30 хиляди души, а след като ограничението е отпаднало, броят на упражнилите правото си на вот е паднал до около 21 хиляди. Петров също така добави, че в Канада на последните 10 избора са откривани по 15 секции. Той припомни, че от „Възраждане“ за трети път внасят този законопроект и добави относно ограничението на секциите, че не вижда кардинални разминавания с текста, предложен от ГЕРБ.

Според ПП-ДБ се ограничава възможността на българските граждани, намиращи се извън територията на ЕС, да гласуват. Надежда Йорданова определи решението като недобро, ограничаващо правото на глас, което цели не да се справи с контролирания вот, защото няма залегнали мерки за това, а да накаже онези българи, които на последните избори не са подкрепили „ДПС-Ново начало“ и са оттеглили подкрепата си от „Има такъв народ“. Йорданова каза, че ограничението от 20 секции е необосновано и предложи броят им да бъде 100. Тя призова да бъде приета методология, чрез която, когато има заявления за гласуване, да бъде много ясно по какви правила ЦИК ще определи къде точно ще открие секции в страните извън ЕС.

Явор Хайтов от АПС каза, че искат целият този параграф за ограничаване на секциите в законопроекта да отпадне. Хайтов допълни, че парламентът трябва да даде възможност на българите, където и да са те, да се почувстват като част от България, което става чрез упражняване на правото на глас. Правото на глас е гарантирано от Конституцията, допълни депутатът.

Ние от „ДПС-Ново начало“ ще гласуваме против ограничаването на броя на секциите в чужбина, заяви народният представител Калин Стоянов. Той каза, че всеки български гражданин, независимо къде се намира, има право на глас. „Би следвало да се спре със спекулациите и внушаването на неистини, че видите ли някой имал полза от това ограничаване на броя на секциите в чужбина. Ние защитаваме правото на всеки български гражданин, независимо къде живее по света, да може да гласува, защото именно това право е в основата на всяка демократична страна“, каза Стоянов.

Юлиана Матеева от „Величие“ също заяви, че ще гласува „против“, както и цялата парламентарна група. „Убедени сме, че конституционните права на българските граждани не могат да бъдат ограничавани с никакви аргументи за целесъобразност“, каза Матеева и допълни, че, ако ограничението бъде прието, вотът от Турция ще бъде „пренесен с автобуси в България“.

Източник: Константин Костов, БТА    
избори нс правна комисия изборен кодекс промени
