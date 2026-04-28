България

Съдът върна обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка

Обновена преди 2 часа / 28 април 2026, 07:56
Съдът върна обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Източник: БГНЕС

Н а заседание Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата за отстраняване на грешки обвинителния акт по делото срещу съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и бившия председател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Определението подлежи на жалба и протест. 

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

В определението си съдът посочва, че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че води до извода, че прокуратура има неяснота за какво се повдигат обвинения на Божанов.

Според съда от обвинителния акт не може да се установени в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал са спомогнали на друго дружество. Освен това не се посочва сумата по обществената поръчка. Също така не се разбира с кои свои действия Божанов е застрашил киберсигурността на държавата.

Председателят на съдебния състав се мотивира още, че от обвинителния кат също не става ясно какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Не се разбира какво е поискал Петков от Йоловски да извърши и защо това е противозаконно.

Също така в определението си съдът посочи, че няма основания за разделяне на делото. 

Съдебният председател прецени да отмени наложените на обвиняемите мерки за неотклонение - парични гаранции от по 10 000 лв.

Според защитника на Петков адвокат Даниела Доковска в обвинителния акт са допуснати съществени, но отстраними грешки. Тя допълни, че делото следа да бъде гледано при закрити врата, тъй като се отнася към класифицирана информация.

Също така, според нея, няма общо между обвиненията на Петков и Божанов и няма причина те да са обединени в едно дело. Доковска обясни, че в частта с обвинението на Божанов следва да се разпитат над 20 свидетели, които нямат общо с обвинението на Петков. Освен това класифицираната информация също се отнася до обвинението на Божанов. По този начин се нарушава правото на Петков на процес в разумен срок при открити заседания.

В отговор на становището на адвокат Доковска прокурор Георги Мойсев каза, че към момента няма основание двете дела да се разделят и няма причина да се смята, че делото не може да се поведе в разумен срок.

Доковска и Ина Лулчева поискаха да бъдат отменени мерките за неотклонение на подзащитните им, тъй като не са необходими.

Александър Йоловски беше конституиран като частен обвинител по делото. Той не се яви на днешното заседание заради служебни ангажименти.

Екипът прокурори, който е по делото, ще прецени, след като се запознае подробно с мотивите на съда, дали ще протестира, каза пред медиите след заседанието прокурор Марина Ненкова.

Прокурор Мойсев коментира определението на съда като „едно мнение“.

Съдът каза, че обвинението е толкова неясно, че има неотстраними нарушения. Не направихме възражение в началото на делото, защото имаме интерес максимално бързо да се разгледа, за да се докаже моята невинност. Прокуратурата ще се опита да си го коригира, ако това е възможно, но според мен не е, каза пред медиите след заседанието Божидар Божанов.

Според него формално прокуратурата ги обвинява, но ако се направи справка кои медии тиражират това дело може да се направи обосновано предположение кой ги „атакува“.

По делото със софийските кметове (бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов бел ред.) стана същото, явно напоследък прокуратурата има проблем с писането на обвинителните актове, каза след заседанието адвокат Христо Ботев, защитник на Александър Йоловски.

На въпрос дали според него въобще трябва да има такова дело, адвокат Ботев отговори, че позицията на Йоловски не е политическа.

Източник: БТА, Марин Колев    
Кирил Петков Божанов дело съд заседание
Първи избори в Газа след началото на войната

Първи избори в Газа след началото на войната

В Газа право на глас имаха около 70 000 души

<p>Чарлз III разсмя ледената кралица Мелания&nbsp;в Белия дом</p>

Чарлз III разсмя Мелания Тръмп пред кошера на Белия дом

Крал Чарлз III и кралица Камила започнаха историческото си посещение в САЩ. Докато лидерите обсъждаха НАТО, Негово Величество намери общ език с Мелания Тръмп чрез споделено хоби, оставяйки Първата дама в отлично настроение по време на разходка в градините

„Мълчанието е тяхната сила“: Класация на най-потайните зодии

„Мълчанието е тяхната сила“: Класация на най-потайните зодии

От зодиакални знаци, които думите често изпреварват, до абсолютните шампиони по дискретност – разберете кои представители на зодиака предпочитат да запазят мислите за себе си и защо това мълчание понякога е най-мощното им оръжие в живота

Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици

Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици

Вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет

Всичко, което трябва да се случи, за да се срещнат Меси и Роналдо на Световното първенство

Всичко, което трябва да се случи, за да се срещнат Меси и Роналдо на Световното първенство

Меси и Роналдо са играли един срещу друг само два пъти на международно ниво

Къде сте живели в предишен живот? Датата на раждане разкрива

Къде сте живели в предишен живот? Датата на раждане разкрива

Вашият интерес към конкретно място надхвърля просто желанието да пътувате дотам или да научите повече за културата. Всяка държава, регион и град носи уникална духовна енергия. Тези места помнят какви са били някога и всички, които са живели там преди.

Мъж опита да насили жена на пешеходна алея в Павликени

Мъж опита да насили жена на пешеходна алея в Павликени

Турист загина в Египет след ухапване от кобра по време на шоу

Турист загина в Египет след ухапване от кобра по време на шоу

57-годишен мъж е издъхнал в болница, след като влечугото изпълзяло в панталона му по време на атракция в популярен курорт в Хургада

Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Инфлуенсърка, самоопределяща се като „социалистическа светска дама", предизвика вълна от възмущение, след като се опита да осмее Дженифър Хегсет за бюджетния ѝ избор на рокля от Shein за 42 долара за престижната вечеря на кореспондентите в Белия дом

Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

СГС е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение

"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

Визията на президента за разкошна бална зала на стойност 400 милиона долара, както и огромния военен комплекс под нея, срещна правни пречки

КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект

,

Оливия Родриго превзе „Билборд": Певицата оглави Хот 100 за четвърти път

23-годишната звезда превзе върха със сингъла "Drop Dead", оставяйки зад гърба си Ела Лангли и Бруно Марс. В Топ 10 на престижната класация място намериха още Джъстин Бийбър и изненадващо участие на виртуална група от хитова анимация

Черните куртки се изправят срещу звездните готвачи в Кухнята на Ада

Черните куртки се изправят срещу звездните готвачи в Кухнята на Ада

Още един участник сваля куртката си завинаги

<p>Отнеха имунитета на Диана Шошоака</p>

Отнеха имунитета на румънската евродепутатка Диана Шошоака

Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления

Wings for Life World Run

Целият свят бяга за тези, които не могат: Wings for Life World Run отново обединява стотици хиляди за кауза без финална линия

Wings for Life World Run е най-голямото синхронизирано бягане в света и единственото по рода си събитие без фиксирана финална линия

