Силно земетресение разлюля индийската съюзна територия Джаму и Кашмир

З еметресение с магнитуд 6 е регистрирано в понеделник в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир. Това предаде "Ройтерс", позовавайки се на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Джаму и Кашмир е разположен в Хималайския регион, където Индийската тектонична плоча се подпъхва под Евразийската, което прави района изключително уязвим на силни земетресения. През октомври 2005 г. трус с магнитуд 7,6 отне живота на над 80 000 души в региона, като причини мащабни разрушения в части от Индия и Пакистан.

Към момента няма данни за жертви или сериозни материални щети от днешното земетресение. Местните власти и спасителните служби са в готовност, а сеизмолозите предупреждават за възможни вторични трусове. Жителите са призовани да запазят спокойствие и да следват указанията на властите.