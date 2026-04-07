Демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването

ЦИК осигурява преглед на изходния код, докато МВР охранява доставката на бюлетините в страната

Публикуваха хеш кода за изборите на 19 април

Публикуваха хеш кода за изборите на 19 април
ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина

ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина
МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход
Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко
Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота
Операция

Операция "Купен вот": Масирани акции срещу търговията с гласове в страната
Полицейски акции срещу изборни измами в части от страната

Полицейски акции срещу изборни измами в части от страната
Показаха как ще изглеждат бюлетините за вота на 19 април

Показаха как ще изглеждат бюлетините за вота на 19 април

„Информационно обслужване“ АД ще направи на 7 април публичната демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

Генерираха хеш кода за изборите на 19 април

На същата дата Централната избирателна комисия ще осигури възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка. Събитията ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, зала № 1.

Започва изграждането на софтуера на машините за гласуване

На събитията могат да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

Продължава и процесът по получаване на бюлетините за деня на вота в областните центрове в цялата страна. От МВР са ангажирани с това да осигурят охраната на процеса, както и на изборните помещения.

Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини

По отношение на сигурността на изборния процес вчера стана ясно, че за първи път в договора на Министерството с „Информационно обслужване” е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал по време на преброяването на бюлетините. Целта е Районните избирателни комисии да могат да предприемат своевременни мерки.

 

Източник: БГНЕС    
Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

7 април: Когато мракът погълна Кигали и началото на безкрайната нощ

7 април: Когато мракът погълна Кигали и началото на безкрайната нощ

Имотният пазар в България: Край на еуфорията, идва нормализация

Имотният пазар в България: Край на еуфорията, идва нормализация

pariteni.bg
10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 23 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
<p>Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт</p>

Zaради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

България Преди 15 минути

Откриха неизвестна човешка линия в Китай, оцеляла през Ледниковата епоха

Любопитно Преди 40 минути

Учени идентифицираха древна генетична линия в Северен Източен Азия, която не само е преживяла последния ледников максимум, но и успешно се е адаптирала към затоплящия се климат, променяйки представите ни за прехода към уседнал живот

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Любопитно Преди 1 час

Харизмата не е в силния глас, а в начина, по който другите се чувстват около вас. Разберете защо способността да разведрявате неудобното мълчание и фактът, че непознати ви се доверяват, са сигурни сигнали, че притежавате рядък вроден магнетизъм

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Свят Преди 1 час

Русия да бъде извадена от списъка на цивилизованите страни, които се грижат за културното наследство – за това настоява Украйна

Грешките, които съсипват великденските яйца

Грешките, които съсипват великденските яйца

Любопитно Преди 1 час

Великденските яйца могат да загубят равномерния си цвят или да изглеждат небрежно поради няколко често срещани грешки по време на подготовката и боядисването

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

България Преди 9 часа

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

България Преди 10 часа

Жените, пътуващи в лекия автомобил, са граждани на Израел

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Свят Преди 11 часа

Над 170 самолета участвали в спасителните операции в Иран

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

България Преди 11 часа

В София са вписани 7529 сделки, което е спад с 38,1 на сто спрямо предходното тримесечие

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Свят Преди 12 часа

Беше нанесен и удар по петролен комплекс

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Свят Преди 12 часа

Братята Тейт са обект на разследвания и в други държави

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

България Преди 12 часа

Пътят е затворен, въведени са обходни маршрути и в двете посоки

Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа

Тръмп отправи финален ултиматум към Иран

Свят Преди 12 часа

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави"

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Свят Преди 13 часа

Хаменей обвини Тръмп, че е "престъпник" и че е лично замесен в подстрекаването на демонстрациите

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Любопитно Преди 13 часа

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

България Преди 13 часа

Започват проверки на договорите от предходните месеци

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 април, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 април, вторник

Edna.bg

Обявиха съдията за дербито на Пловдив, повериха Левски на Радослав Гидженов

Gong.bg

Решаващ сблъсък за Везенков и Олимпиакос в битката за върха срещу Реал

Gong.bg

Велики вторник: Църквата припомня притчата за десетте девици

Nova.bg

Жълт код за силен вятър за 6 области в страната

Nova.bg