Демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

„Информационно обслужване“ АД ще направи на 7 април публичната демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

Генерираха хеш кода за изборите на 19 април

На същата дата Централната избирателна комисия ще осигури възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка. Събитията ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, зала № 1.

Започва изграждането на софтуера на машините за гласуване

На събитията могат да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

Продължава и процесът по получаване на бюлетините за деня на вота в областните центрове в цялата страна. От МВР са ангажирани с това да осигурят охраната на процеса, както и на изборните помещения.

Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини

По отношение на сигурността на изборния процес вчера стана ясно, че за първи път в договора на Министерството с „Информационно обслужване” е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал по време на преброяването на бюлетините. Целта е Районните избирателни комисии да могат да предприемат своевременни мерки.