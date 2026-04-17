За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

З а четири денонощия са инсталирани и валидирани общо 7500 машини, които представляват около 80% от общия брой за гласуване в страната. За първи път се прави усилие за проверка на всички машини, съобщиха от Министерството на електронното управление.

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното.

Всяка една от машините се проверява съгласно инструкциите и алгоритъма, предоставени от Централната избирателна комисия. Прави се проверка дали е инсталиран оригиналният код от довереното изграждане в МЕУ. След това машината се опакова и ѝ се поставя пломба, която се записва в специален протокол. Пломбата се отваря едва след края на предизборния ден, за да се извадят от машината флаш устройствата с паметта.

В България ще се гласува с машини в над 9300 секции.

Днес машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната. По думите на зам.-председателя на Централната избирателна комисия Росица Матева всички те са пломбирани след профилактика и се очаква в събота да са в секциите за гласуване.