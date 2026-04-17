България

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

17 април 2026, 13:50
За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване
Източник: БТА

З а четири денонощия са инсталирани и валидирани общо 7500 машини, които представляват около 80% от общия брой за гласуване в страната. За първи път се прави усилие за проверка на всички машини, съобщиха от Министерството на електронното управление. 

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното.

Всяка една от машините се проверява съгласно инструкциите и алгоритъма, предоставени от Централната избирателна комисия. Прави се проверка дали е инсталиран оригиналният код от довереното изграждане в МЕУ. След това машината се опакова и ѝ се поставя пломба, която се записва в специален протокол. Пломбата се отваря едва след края на предизборния ден, за да се извадят от машината флаш устройствата с паметта.

В България ще се гласува с машини в над 9300 секции. 

Днес машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната. По думите на зам.-председателя на Централната избирателна комисия Росица Матева всички те са пломбирани след профилактика и се очаква в събота да са в секциите за гласуване. 

Източник: БТА, Марин Колев    
Машини за гласуване Валидиране на машини Проверка на машини ЦИК МЕУ Пломбиране Избори Секции за гласуване Карантинирани машини Транспортиране
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

