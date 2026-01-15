България

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Рано в четвъртък от ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена, но гражданите посочват, че вода до чешмите им все още не достига

15 януари 2026, 10:32
Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове
Киселова: БСП ще оттегли предложението за активна регистрация на граждани, негласували на предишни избори
Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират
Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари
Протест за машинен вот в центъра на София
Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"

С оциално напрежение в Асеновград. Хиляди хора трети ден са без вода заради огромна авария на магистрален водопровод.

Тръбата захранва 40% от града. Парадоксалното е, че върху спукания водопровод е построена нова къща и това се оказва огромен проблем за отстраняването на аварията. Това породи  въпроси как и кой е разрешил върху магистрален водопровод да се строи жилищна сграда.

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, който е от Асеновград и отнесе множество упреци за ситуацията, обясни че общината не е изготвила досега нито един проект за изграждане на ВиК структура, подаден за финансиране от държавата, както вече са направили други градове у нас. 

Рано в четвъртък от ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена, но гражданите посочват, че вода до чешмите им все още не достига, а напрежението се покачва. Пред сградата на общината десетки ощетени се събраха в знак на недоволство.

Според местна гражданка проблемът е от години. "Водопреносната мрежа е стара, с всяка година нещата са все по-зле. Очакваме да нямаме вода и по една седмица", отбеляза тя.

Майка с дете споделя, че се намират средства за различни проекти, но не и за кризата с авариите. А възрастна жена смята, че не ВиК, а общината е виновна, защото не е предоставила данни за схемата на водопроводите в града при строежа на къща. Други нейни съграждани обаче уточниха, че дори без нея, водопроводите са на над 50 години, което води до чести аварии. Според Димитър Баберков са нужни 120 000 лева за подмяна на 4 км трасе.

Зам.-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров обясни, че общината е издала разрешение за строеж на база документи.

"Те са предоставени от експлоатационното дружество, удостоверило, че сградата може да се построи и над водопровода. Днес ще внесем преписка в Районната прокуратура за небрежност на ВиК - Пловдив. Общината е в готовност да обяви и бедствено положение при нужда", заяви той пред NOVA.

А протестиращите са готови на пътни блокади, ако няма решения.

