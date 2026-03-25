Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

П олицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават.

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че последната акция е проведена във Вълчедръм след сигнал за опити за склоняване на граждани да гласуват за конкретна политическа партия.

При претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена и числа, които разследващите все още уточняват.

На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро, като собственикът на сумата не е дал обяснение за произхода ѝ.

Разследването продължава, като органите на реда изясняват всички обстоятелства и установяват евентуални други участници в случая.