Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

Полицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават

25 март 2026, 08:56
Източник: БТА

П олицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че последната акция е проведена във Вълчедръм след сигнал за опити за склоняване на граждани да гласуват за конкретна политическа партия.

При претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена и числа, които разследващите все още уточняват.

На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро, като собственикът на сумата не е дал обяснение за произхода ѝ.

Разследването продължава, като органите на реда изясняват всички обстоятелства и установяват евентуални други участници в случая.

От 5 ринопластики до лична, психологическа криза

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани "до второ нареждане"

В първото си изказване като Върховен представител за Газа той очерта рамка за бъдещето на региона и предупреди за риска от нова ескалация

Те са били поразени с прецизни ракети, както и с ударни дронове

Опитайте се да прочетете тези 20 фрази без да се шегувате и смеете – ще се изненадате колко зловещо всъщност звучат

Президентът на САЩ подчерта, че му дава „пълна и безусловна подкрепа" за нов мандат начело на унгарското правителство

Към момента няма данни за засилване на вълната от нелегално преминаващи, но въпреки това се подготвят превантивни действия

Според първоначалната информация щетите са само материални и няма жертви

Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство

С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век

Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за злоупотреба със служебно положение

Предвижда се помощта да бъде в размер на 20 евро и да се изплаща по банков път на граждани с месечен брутен доход до 652 евро

Администрацията на Тръмп е предала изискванията си чрез посредничеството на Пакистан

Ново изследване разбива митовете за скъпите дестинации: Санторини и Миконос се оказват по-достъпни от Крит, а Кефалония е абсолютният шампион по ниски цени

Той е най-известната добавка в света, но науката е категорична – масовото му приемане често е излишно, а в големи дози може дори да навреди на организма

Вижте какво се е случило на този ден в историята

