"Нагъл, груб, арогантен човек": Стотици сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора

Хора твърдят, че са били притискани за задължения отпреди 20 години, които вече са погасени по давност

17 април 2026, 09:17
Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ
С тотици хора от цялата страна съобщават, че са получавали заплахи по телефона от различни номера. По думите им, мъже, представящи се за служители в адвокатска кантора „Мачева, Константинов и партньори” с адрес в Провадия, ги притискали да плащат различни суми за предполагаеми неплатени сметки към мобилни оператори. Част от потърпевшите твърдят, че никога не са имали договори с посочените телекоми, предава NOVA.

„Аз никога не съм имала взаимоотношения изобщо с този мобилен оператор. Те не ми дават шанс да им обясня, защото претендират, че имам и че трябва моментално да ги платя, защото така са казали те“, споделя Надежда Андонова.

Светла Миланова също споделя за подобен случай: „Информацията беше доста абстрактна - че съм осъдена на ниво районен съд и дължа тези пари. Попитах за номер на решение, кой съд, кога се е случило това - разговорът приключи“. Тя допълва, че първоначално е заподозряла телефонна измама.

Други хора твърдят, че са били притискани за задължения отпреди 20 години, които вече са погасени по давност. „Обадих се на оператора, дадох си данните и попитах имам ли задължения. Казаха ми, че въобще не съществувам като абонат“, уточни Алекс Савова.

„Казаха ми, че имам задължение от преди 20 години и ако не внеса сумата до края на деня, ще ме дадат на частен съдебен изпълнител и ще опишат имуществото ми. Оказа се, че нямам никакво задължение“, казва друга от потърпевшите.

Според потърпевшите, исканите суми трябвало да бъдат платени в рамките на същия ден. Често се изпращали SMS-и с банкова сметка, без никакви придружаващи документи. „Ако до 16:00 ч. не внеса 473,05 лв., щели да дойдат пред дома ми и да описват имущество - телевизори, канапета, всичко“, разкрива Мая Владимирова.

Иво Савов пък твърди, че са му звънели с думите, че има задължения в размер на 486 евро и трябва да ги плати в рамките на деня. Отклонявали въпроса, когато попитал на кой адрес е търсен.

Надежда Андонова споделя, че след проверка при всички мобилни оператори е установила, че няма никакви задължения.

В социалните мрежи също има множество сигнали. Ето какво споделят потребители:

„Нагъл, груб, арогантен човек, изнудва хората по телефона!“
„От един месец ме тормозят - писма и обаждания за неплатена сметка от преди 11 години!“
„Искат 3500 лв. за несъществуващ договор“.
„Заплашват и пращат банкова сметка - не превеждайте пари!“

Екипът ни потърси за коментар адвокатската кантора „Мачева, Константинов и партньори“. По телефона един от съдружниците - Кремен Константинов - заяви, че те не извършват подобни обаждания. Според него колекторски фирми злоупотребяват с името на кантората. Той допълни, че редовно дават обяснения в полицията и самите те са подавали сигнали. Обещаната официална позиция обаче не беше предоставена впоследствие.

Множество потърпевши вече са сезирали органите на реда. На Мая Владимирова казали, че това е измама и има и други подобни сигнали. Иво Савов пък е сигнализирал на МВР в Монтана и дал писмени показания.

От Главна дирекция „Национална полиция“ потвърждават, че има постъпили жалби от цялата страна. „Сигналите са за опити за телефонни измами. Установяваме, че често става дума за дружества за събиране на вземания. Хората ги възприемат като измама заради агресивния натиск“, обясни началникът на сектор "Измами" в отдел Криминална полиция“ - ГД "Национална полиция" главен инспектор Златка Падинкова.

Тя уточнява, че самото събиране на дългове не е престъпление, но агресивните практики и представянето като държавни органи могат да бъдат.

В Районната прокуратура във Варна има три преписки по случая. Две от тях са срещу адвокат Кремен Константинов, но са прекратени поради липса на данни за престъпление. Третата жалба, срещу цялата кантора, е изпратена по компетентност в прокуратурата в Петрич.

Юристи са категорични, че описаните действия не отговарят на закона. „Правно е невъзможно частен съдебен изпълнител да дойде и да описва имущество без съдебно решение, изпълнителен лист и редица процедури“, категорична е адвокат Валентина Каменарска.

Тя допълва, че изпращането на банкови сметки чрез SMS и заплахите са далеч от законовата практика. Според нея подобни действия уронват престижа на адвокатската професия.

„Това е пряко нарушение на етичните норми и дори граничи с престъпление“, добавя Светла Миланова.

Експертите напомнят, че задължения към мобилни оператори се погасяват по давност, ако не са потърсени по съдебен ред в рамките на три години. Адвокат Каменарска съветва при стари задължения да се заведе отрицателен установителен иск, с който да се установи, че вземането е погасено по давност.

Сигнали срещу кантората „Мачева, Константинов и партньори“ са постъпвали и в адвокатската колегия във Варна. 

Източник: NOVA    
"Нагъл, груб, арогантен човек": Стотици сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора

