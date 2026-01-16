България

Заради водната криза: Частично бедствено положение в Асеновград

Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града

16 януари 2026, 14:48
Заради водната криза: Частично бедствено положение в Асеновград
Източник: Kanal3

К метът на община Асеновград д-р Христо Грудев обяви частично бедствено положение на територията на града за периода от днес (16.01.26 г., петък) до 22.01.26 г. (четвъртък), включително. Причината е повредата на магистрален водопровод Ф300 на ул. „Матей Преображенски“ и настъпилите 5 аварии в неголям участък от именно тази тръба, поради което се наложи многократно спиране на водата в продължение на няколко дни. Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града, съобщиха от общината.

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

„Това частично бедствено положение ни дава възможност в съкратени срокове да бъдат предприети действия за преместване трасето на магистралния водопровод в имот, който е общинска собственост. Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с ВиК – Пловдив. Водното дружество ще осигури близо 400 м. водопроводни тръби, които са с диаметър Ф300 и издържащи на налягане 16 атмосфери. Община Асеновград ще поеме финансирането за извършването на изкопните действия, оформяне на т. нар. „легло“, свързване на тръбите и прехвърлянето на новото водоснабдяване през новия водопровод. Целта ни е да се избегнат следващи проблеми. Няма обяснение, от страна на ВиК, защо точно в този участък се случват толкова чести аварии“, каза пред медии днес кметът д-р Христо Грудев. Той припомни, че общината сигнализира прокуратурата, на база документите, да се установи кой е допуснал изграждането на сграда над магистрален водопровод.

Голяма авария, наводнение, 25 000 души без вода в Асеновград

За справка: През последните години в община Асеновград са инвестирани общо близо 13 200 000 лв. без ДДС в подмяна на ВиК инфраструктура. Основното трасе, захранващо целия град (от Помпена станция Катуница до града), което е с дължина 9 км. и диаметър Ф500, беше подменено в периода 2021 г. - 2024 г. Положени бяха изцяло нови чугунени тръби, като стойността възлизаше на около 9 747 000 лв. без ДДС. Проектът беше реализиран от ВиК – Пловдив, в партньорство с община Асеновград. Ако това не се беше случило тогава, днес вероятно, не 1/3, а цялата територия на града щеше да бъде без никакво водоснабдяване. Междувременно, беше изградена и инфраструктура с водопроводи и канализации на близо 2/3 от новосъздадения кв. „Баделема“ – със средства от републиканския бюджет - в размер на около 1 500 000 лв. без ДДС. Подмениха се и всички водопроводи по основните трасета на републиканския път Асеновград – Кърджали и Асеновград – Първомай. Беше изградено и ново водоснабдяване на с. Червен.

Източник: БГНЕС    
Частично бедствено положение Асеновград Водопроводна авария Спиране на водата Кмет Христо Грудев ВиК - Пловдив ВиК инфраструктура Преместване на водопровод Инвестиции във водоснабдяване Сигнал до прокуратурата
По темата

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

След трагедията в кв.

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 9 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 9 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 9 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 9 часа

