НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

21 април 2026, 10:30
Източник: БГНЕС

П ри този резултат можем да пожелаем на Румен Радев успех и добрите му намерения да се сбъднат – сега имаме абсолютно еднолично управление и всички добри намерения на това управление могат да се сбъднат без никой да им пречи. Това каза на пресконференция лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод резултатите от изборите.

"Като се има предвид, че Радев си има президент, Конституционен съд, добрите му идеи може да станат факт", добави той.

"Не смятам да подавам оставка, защото трябва да изведем сега партията", каза Борисов.

"Когато сме опозиция, нямаме никакви зависимости, където работихме с ДПС, претърпяхме крах – Разград, Търговище нямаме избран депутат, посочи той.  Дружбата ни с ДПС донесе отлив от 100 000 гласа и дружбата ни с ПП –.ДБ – с още 100 000 гласа, затова е този резултат", каза Борисов.

"ГЕРБ трябва да запази своя десен профил, антикорупционен профил, ние трябва да сме партията, която да излъчва тези послания. В никакъв случай не бива да влизаме в безпринципни коалиции, които носят негативизъм, загуба на доверие. Това е вторият извод, който сме направили от цялата ни комуникация с хората". Това заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

„Предстои страшно много работа, която трябва да свършим, подкрепяйки правилните, моралните и истинските неща, които когато основавахме ГЕРБ през 2006 -2007 застанахме зад тях. Ще сътрудничим с останалите десни партии в парламента и извън парламента. България трябва да има силна дясна политика и дясно представителство. Затова антикорупционен профил на партията, ще подкрепяме всички подобни политики, свързани с преодоляване на корупцията и без безпринципни коалиции и сътрудничество с останалите десни партии“, добави Живко Тодоров.

Томислав Дончев отчете от своя страна, че ситуацията предполага вглеждане в себе си. "Причината за по-лошия ни резултат е ясна - неодобрени партньорства, олевяването на партията. Получихме заслужено наказание. Отредиха ни ролята на опозиция, ще я изпълняваме достойно. Колкото по-силни ще сме, по-адекватно ще е управлението. Връщаме се към курса център-дясно, който включва и бюджетна консолидация", коментира той. 

По данни на ЦИК при 100% обработени протоколи пет партии влизат в парламента в 52-рото Народно събрание. Първа, с осезаема преднина, е формацията „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.594%. Останалите формации, които влизат в 52-рото Народно събрание, са ГЕРБ-СДС с 13.387%, ПП-ДБ с 12.618%, ДПС с 7.12% и „Възраждане” с 4.257 на сто от гласовете.

о

,

1

1

