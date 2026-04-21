Мъж нападна с нож жена в Тервел, задържаха го

М ъж е задържан за нападение с нож над жена в село Орляк, община Тервел, съобщават от полицията. Сигнал за инцидента е получен вчера по обед. Той е за пострадала жена след нападение с нож.

По първоначални данни 61-годишен мъж, след употреба на алкохол, е нанесъл прободни рани в областта на дланта и бедрото на жена, с която живее на семейни начала. Пострадалата е прегледана, раните ѝ са обработена от медицински екип на място, а тя е отказала хоспитализация.

Извършителят е задържан в Районното управление на МВР в Тервел. По случая е образувано досъдебно производство.

Същият ден в Добрич са задържани други двама мъже за упражнено насилие. Единият от тях, мъж на 31 години, е нарушил заповед за защита от домашно насилие на Районния съд в Добрич. Другият – на 43 години, е нанесъл удари удари по главата на 41-годишен мъж след конфликт.

За пореден случай на домашно насилие в Троян съобщиха вчера от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Жертва на психическо и физическо насилие са станали съпругата и 20-годишният син на 44-годишен мъж от Троян.