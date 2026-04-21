Кървава атака в Мексико: Канадска туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите Теотиуакан

Е дна от най-значимите исторически забележителности в света – древният комплекс Теотиуакан в Мексико, се превърна в сцена на кърваво насилие. 32-годишна канадска туристка бе убита, а няколко души, сред които граждани на Русия и Колумбия, бяха ранени, след като мъж откри безразборна стрелба по посетителите. Нападателят се е самоубил веднага след атаката, потвърдиха мексиканските власти, съобщава BBC.

Паника на Пирамидата на Слънцето

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация. Британска двойка, която по време на нападението е правела снимки на Пирамидата на Слънцето, разказва пред BBC за ужаса под звуците на куршумите.

„Чуваше се силно тичане и викове. Хората крещяха: „Идат насам!“. Настъпи масова паника, всеки се опитваше да избяга едновременно“, споделят те.

Туристите критикуват липсата на координация от страна на охраната на обекта, като отбелязват, че докато стотици са бягали към изходите, на касите все още са били допускани нови посетители. Те също така подчертават, че при влизането на обекта, включен в списъка на ЮНЕСКО, не е имало никакви проверки за сигурност.

Въпросителни пред Световното първенство

Трагедията се случва само седем седмици преди откриването на Световното първенство по футбол (FIFA World Cup), на което Мексико е съдомакин. Първият мач трябва да се играе в Мексико Сити на 11 юни.

Инцидентът поставя под огромно напрежение администрацията на президента Клаудия Шейнбаум. Въпреки че атаката изглежда като изолиран акт (стрелецът е открил огън от върха на емблематичната Пирамида на Луната и няма доказана връзка с наркокартелите), тя се случва на фона на засилено насилие в страната след убийството на лидера на картела „Халиско – Ново поколение“ (CJNG) – Немесио Осегера, известен като „Ел Менчо“.

Мерки за сигурност:

Мексико планира да разположи близо 100 000 служители по сигурността за защита на феновете по време на турнира.

Очаква се страната да бъде посетена от 5,5 милиона международни туристи това лято.

Реакциите

Президентът Шейнбаум изрази „най-искрена солидарност“ с жертвите и техните семейства, като увери, че е в постоянен контакт с посолството на Канада. Външният министър на Канада, Анита Ананд, потвърди смъртта на канадската гражданка и заяви, че консулските служби оказват пълно съдействие на останалите ранени.

На мястото на престъплението полицията е открила огнестрелно оръжие, хладно оръжие и живи патрони. Мотивът на стрелеца все още остава неизвестен.

Този инцидент е тежък удар по имиджа на Мексико като безопасна туристическа дестинация, особено след като правителството наскоро обяви планове за мащабни нощни шоу програми в Теотиуакан по време на футболния форум.