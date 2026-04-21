Свят

Кървава атака в Мексико: Канадска туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите Теотиуакан

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация

21 април 2026, 09:47
Източник: iStock

Е дна от най-значимите исторически забележителности в света – древният комплекс Теотиуакан в Мексико, се превърна в сцена на кърваво насилие. 32-годишна канадска туристка бе убита, а няколко души, сред които граждани на Русия и Колумбия, бяха ранени, след като мъж откри безразборна стрелба по посетителите. Нападателят се е самоубил веднага след атаката, потвърдиха мексиканските власти, съобщава BBC.

Паника на Пирамидата на Слънцето

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация. Британска двойка, която по време на нападението е правела снимки на Пирамидата на Слънцето, разказва пред BBC за ужаса под звуците на куршумите.

„Чуваше се силно тичане и викове. Хората крещяха: „Идат насам!“. Настъпи масова паника, всеки се опитваше да избяга едновременно“, споделят те.

Туристите критикуват липсата на координация от страна на охраната на обекта, като отбелязват, че докато стотици са бягали към изходите, на касите все още са били допускани нови посетители. Те също така подчертават, че при влизането на обекта, включен в списъка на ЮНЕСКО, не е имало никакви проверки за сигурност.

Въпросителни пред Световното първенство

Трагедията се случва само седем седмици преди откриването на Световното първенство по футбол (FIFA World Cup), на което Мексико е съдомакин. Първият мач трябва да се играе в Мексико Сити на 11 юни.

Инцидентът поставя под огромно напрежение администрацията на президента Клаудия Шейнбаум. Въпреки че атаката изглежда като изолиран акт (стрелецът е открил огън от върха на емблематичната Пирамида на Луната и няма доказана връзка с наркокартелите), тя се случва на фона на засилено насилие в страната след убийството на лидера на картела „Халиско – Ново поколение“ (CJNG) – Немесио Осегера, известен като „Ел Менчо“.

Мерки за сигурност:

  • Мексико планира да разположи близо 100 000 служители по сигурността за защита на феновете по време на турнира.
  • Очаква се страната да бъде посетена от 5,5 милиона международни туристи това лято.

Реакциите

Президентът Шейнбаум изрази „най-искрена солидарност“ с жертвите и техните семейства, като увери, че е в постоянен контакт с посолството на Канада. Външният министър на Канада, Анита Ананд, потвърди смъртта на канадската гражданка и заяви, че консулските служби оказват пълно съдействие на останалите ранени.

На мястото на престъплението полицията е открила огнестрелно оръжие, хладно оръжие и живи патрони. Мотивът на стрелеца все още остава неизвестен.

Този инцидент е тежък удар по имиджа на Мексико като безопасна туристическа дестинация, особено след като правителството наскоро обяви планове за мащабни нощни шоу програми в Теотиуакан по време на футболния форум.

Източник: BBC    
Теотиуакан Стрелба Мексико Туристическа сигурност Убийство Световно първенство по футбол Пирамида на Слънцето Криза на имиджа Насилие Недостатъчна охрана
НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

"Възраждане" с първи официален коментар след изборите

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

Как да изберете най-добрия кредит за вашите нужди

Как да изберете най-добрия кредит за вашите нужди

pariteni.bg
10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 4 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 4 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 4 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 4 часа
Последни новини

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 24 минути

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха в червено на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ в Ню Йорк. Звездите демонстрираха безупречен стил, докато Хатауей сподели тайните си за красота, след като бе обявена за най-красивата звезда от People

Снимката е илюстративна

Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

Свят Преди 28 минути

Рафаел Гроси заяви в интервю, че нарастващият конфликт и нестабилността могат да доведат до „пукнатина в системата“ за неразпространение и до ефект на доминото, при който до 20 държави да се стремят към създаване на бомба

Ремонт, хаос и предвидимост: Защо спокойствието у дома започва още преди майсторите

Ремонт, хаос и предвидимост: Защо спокойствието у дома започва още преди майсторите

Любопитно Преди 49 минути

Ремонтът е процес, който подлага на изпитание не само бюджета ни, но и нашето търпение

Силно земетресение разтърси Индонезия

Силно земетресение разтърси Индонезия

Свят Преди 56 минути

Трусът е бил с магнитуд 6,0 по Рихтер

о

Зеленски: Изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна

Свят Преди 1 час

Украинският президент предупреди, че отстъплението от Донецка и Луганска област би отслабило отбранителните линии и духа на армията, докато Москва докладва за нови териториални придобивки на фронта

Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България”

Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България”

Свят Преди 1 час

От групата "Реню" в ЕП очакват позицията ни за нов пакет санкции срещу Русия

Николай Младенов

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

Свят Преди 1 час

Водещият пратеник на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви, че е „доста оптимистично настроен“, че може да се постигне съгласие по план за разоръжаване на „Хамас“ и други войнствени групировки в Газа, но предупреди, че това все пак ще отнеме време

Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

Свят Преди 1 час

Посетителите останаха в капан за около два часа на хълма „Моро Дойс Ирмаос“ („Двамата братя“), докато под тях на склона продължаваха боевете между полицията и членове на „Командо Вермельо“

,

Не са само калориите: Как хлябът „приспива“ метаболизма ни

Любопитно Преди 2 часа

Въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна

Тръмп: Извличането на иранския уран ще бъде дълъг и сложен процес

Тръмп: Извличането на иранския уран ще бъде дълъг и сложен процес

Свят Преди 2 часа

От Белия дом заявиха, че САЩ никога не са били толкова близо до сключването на споразумение с Техеран

<p>Още един министър напуска правителството на Тръмп</p>

Заради обвинения в злоупотреби: Американският министър на труда подаде оставка

Свят Преди 2 часа

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици

Магията на матча: Може ли зеленият прах да спре кихането при алергии?

Магията на матча: Може ли зеленият прах да спре кихането при алергии?

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива, че японският чай влияе директно върху мозъчните центрове, отговорни за рефлекса на кихане

<p>Избори 2026: Окончателните резултати ще бъдат обявени до четвъртък&nbsp;</p>

РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

България Преди 3 часа

Данните сочат значителни размествания в политическата картина

Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от пострадалите

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 4 часа

Талантливият певец впечатли всички с образа на диско кралиците Bananarama

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Свят Преди 4 часа

Те имат за цел да сложат траен край на войната и израелската окупация в южната част на Ливан

Всичко от днес

От мрежата

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Свободата да избереш посоката с 50% отстъпка на Travel Pass роуминг пакети от Vivacom

Edna.bg

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Минесота изравни серията срещу Денвър в първия кръг от плейофите на НБА

Gong.bg

Крушарски: Щом в Арда са вдигнали глави – да пазят равновесие, но Купата е наша

Gong.bg

ГЕРБ: Румен Радев еднолично ще управлява държавата. Ще бъдем конструктивна опозиция

Nova.bg

Костадин Костадинов: На изборите победи желанието за спокойствие

Nova.bg