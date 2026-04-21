Свят

Силно земетресение разтърси Индонезия

Трусът е бил с магнитуд 6,0 по Рихтер

21 април 2026, 10:15
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 6,0 по Рихтер в Индонезия. То беше усетено в части от провинция Източна Нуса Тенгара. Информацията е потвърдена от местните власти.

Земетресение с магнитуд 6.1 по Рихтер край Индонезия

Според Агенцията по метеорология, климатология и геофизика епицентърът на труса е бил в морето - на около 67 километра северозападно от Северен Централен Тимор. Земетресението е регистрирано на дълбочина от 31 километра.

Трус от 6-та степен в Индонезия

Властите подчертават, че няма опасност от цунами.

Въпреки това трусът е бил осезаем в няколко района на провинцията, като най-силно е усетен в Атамбуа, където достига интензитет III–IV по модифицираната скала на Меркали.

Трус от 6,1 по Рихтер в Индонезия

По-слабо разклащане е отчетено и в Маумере, докато жители на Купанг, Кефаменану, Ларантука, Енде и други близки населени места също са усетили земетресението. Няма данни за сериозни материални щети или пострадали хора.

Източник: БГНЕС    
индонезия земетресение
НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

"Възраждане" с първи официален коментар след изборите

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

Как да изберете най-добрия кредит за вашите нужди

Как да изберете най-добрия кредит за вашите нужди

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 4 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 4 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 4 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 4 часа
Любопитно Преди 23 минути

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха в червено на премиерата на „Дяволът носи Прада 2" в Ню Йорк.

Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

Свят Преди 27 минути

Рафаел Гроси заяви в интервю, че нарастващият конфликт и нестабилността могат да доведат до „пукнатина в системата“ за неразпространение и до ефект на доминото, при който до 20 държави да се стремят към създаване на бомба

Зеленски: Изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна

Свят Преди 1 час

Украинският президент предупреди, че отстъплението от Донецка и Луганска област би отслабило отбранителните линии и духа на армията, докато Москва докладва за нови териториални придобивки на фронта

<p>Туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите в Мексико</p>

Кървава атака в Мексико: Канадска туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите Теотиуакан

Свят Преди 1 час

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация

Свят Преди 1 час

Подробностите за причините за инцидента се разследват

Свят Преди 1 час

От групата "Реню" в ЕП очакват позицията ни за нов пакет санкции срещу Русия

Николай Младенов

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

Свят Преди 1 час

Водещият пратеник на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви, че е „доста оптимистично настроен“, че може да се постигне съгласие по план за разоръжаване на „Хамас“ и други войнствени групировки в Газа, но предупреди, че това все пак ще отнеме време

Свят Преди 1 час

Посетителите останаха в капан за около два часа на хълма „Моро Дойс Ирмаос“ („Двамата братя“), докато под тях на склона продължаваха боевете между полицията и членове на „Командо Вермельо“

Не са само калориите: Как хлябът „приспива“ метаболизма ни

Любопитно Преди 2 часа

Въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна

Свят Преди 2 часа

От Белия дом заявиха, че САЩ никога не са били толкова близо до сключването на споразумение с Техеран

<p>Още един министър напуска правителството на Тръмп</p>

Заради обвинения в злоупотреби: Американският министър на труда подаде оставка

Свят Преди 2 часа

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива, че японският чай влияе директно върху мозъчните центрове, отговорни за рефлекса на кихане

<p>Избори 2026: Окончателните резултати ще бъдат обявени до четвъртък&nbsp;</p>

РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

България Преди 3 часа

Данните сочат значителни размествания в политическата картина

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от пострадалите

Любопитно Преди 4 часа

Талантливият певец впечатли всички с образа на диско кралиците Bananarama

Свят Преди 4 часа

Те имат за цел да сложат траен край на войната и израелската окупация в южната част на Ливан

Всичко от днес

От мрежата

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Свободата да избереш посоката с 50% отстъпка на Travel Pass роуминг пакети от Vivacom

Edna.bg

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Минесота изравни серията срещу Денвър в първия кръг от плейофите на НБА

Gong.bg

Крушарски: Щом в Арда са вдигнали глави – да пазят равновесие, но Купата е наша

Gong.bg

ГЕРБ: Румен Радев еднолично ще управлява държавата. Ще бъдем конструктивна опозиция

Nova.bg

Костадин Костадинов: На изборите победи желанието за спокойствие

Nova.bg