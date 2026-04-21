Силно земетресение разтърси Индонезия

З еметресение с магнитуд 6,0 по Рихтер в Индонезия. То беше усетено в части от провинция Източна Нуса Тенгара. Информацията е потвърдена от местните власти.

Земетресение с магнитуд 6.1 по Рихтер край Индонезия

Според Агенцията по метеорология, климатология и геофизика епицентърът на труса е бил в морето - на около 67 километра северозападно от Северен Централен Тимор. Земетресението е регистрирано на дълбочина от 31 километра.

Властите подчертават, че няма опасност от цунами.

Въпреки това трусът е бил осезаем в няколко района на провинцията, като най-силно е усетен в Атамбуа, където достига интензитет III–IV по модифицираната скала на Меркали.

По-слабо разклащане е отчетено и в Маумере, докато жители на Купанг, Кефаменану, Ларантука, Енде и други близки населени места също са усетили земетресението. Няма данни за сериозни материални щети или пострадали хора.