Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

П овече от 200 туристи бяха блокирани на емблематичен хълм с изглед към Рио де Жанейро, след като в близка фавела избухна престрелка между полицията и наркобанди.

Посетителите останаха в капан за около два часа на хълма „Моро Дойс Ирмаос“ („Двамата братя“), докато под тях на склона продължаваха боевете между полицията и членове на „Командо Вермельо“, една от най-големите престъпни групировки в Бразилия.

More than 200 tourists were trapped atop an iconic hill overlooking Rio de Janeiro after a gunfight broke out between police and drug gangs in a nearby favela, authorities and a tour operator said. https://t.co/OXaZqsg0SO pic.twitter.com/tVinVq0we0 — AFP News Agency (@AFP) April 20, 2026

Хълмът, който от височина 533 метра гледа към плажовете Ипанема и Леблон, е една от най-известните панорамни точки в града и всяка седмица привлича хиляди посетители.

„Тази сутрин на обиколката имаше повече от 200 души. Седемдесет процента бяха чуждестранни туристи“, каза пред АФП Ренан Монтейро от туроператора „Фавела туризмо“.

Монтейро изрази съжаление, че новини за подобни престрелки ще навредят на туризма.

Полицията съобщи в изявление, че когато служителите са пристигнали във фавелата Видигал, наркотрафикантите са открили огън.

Туристите са слезли от хълма, след като полицията е дала зелена светлина. При операцията са били арестувани трима души, няма пострадали.

През 2025 г. Рио е приел над 2,1 милиона чуждестранни посетители, което е рекорд.