Трима войници загинаха при експлозия на танк в Япония

Е ксплозия в танк по време на военни учения в Япония отне живота на трима войници, съобщи премиерът Санае Такаичи.

При необичайния инцидент на полигона, използван от японските сили за самоотбрана в югозападния регион Оита, „вътре в танка е настъпила самопроизволна експлозия на боеприпасите“, която е убила тримата членове на екипажа и е ранила още един, обясни Такаичи.

Подробностите за причините за инцидента се разследват, предаде АФП.

„Наистина е жалко, че това се случи“, написа премиерът, като изрази „сърдечните си съболезнования“.