Toyota Aygo X е единственият пълен хибрид при най-малките (тест драйв)

Toyota извежда най-малкия си модел една крачка пред конкурентите, премахвайки 1,0-литровия двигател и заменяйки го си с 1,5-литров и самозареждаща се хибридна система, същата, която ще откриете в Yaris. И такава, каквато не може да откриете при никой от конкурентите на Aygo X, защото това е първият самозареждащ се хибрид в класа. По този начин поставя нови стандарти по отношение на разхода на гориво, но за това по-късно.

Обновеният модел залага на променена предница с full LED фарове и стопове при горните нива на оборудване. Самите фарове са напълно нови, за да може моделът да се доближи визуално до обновения bZ4X.

Източник: CarMarket.bg

Триизмерната черна радиаторна решетка е с емблематичната двойна трапецовидна форма на Toyota и се комбинира с по-големия преден надвес, заедно със 17- или 18-инчови алуминиеви джанти – в зависимост от спецификацията – и черни колесни арки. Трябва да отбележа, че зад тях се виждат дискови спирачки в четирите ъгъла, което не беше така при досегашния модел, при който задните бяха барабани.

Разбира се, не мога да пропусна факта, че за пръв път моделът се предлага в ниво на оборудване GR SPORT. Тук е поработено още, за да се разграничи това изпълнение от останалите. Цветът „горчица“ и черният преден капак са знак, че говорим за GR SPORT. Работа обаче са имали и инженерите, които са пренастроили амортисьорите и пружините, като са монтирали и стабилизатор с по-голям диаметър. Електрическото сервоусилване също е пренастроено, като целта на всичко това е повече удоволствие от шофирането.

Персонализацията е от особено значение в този клас. Затова нива Pulse и Envy се предлагат с четири двуцветни изпълнения, наречени Канела, Жасмин, Естрагон и Лавандула. Три са двуцветните изпълнение за GR SPORT.

Източник: CarMarket.bg

Сядайки в интериора сякаш се връщам в 90-те години с тези кръгли въздуховоди и овално оформената секция на централния дисплей. Като фен на ретро музиката, казвам това само с добри мисли.

Зад волана, който, ако сте сядали в Yaris, ще разпознаете веднага, е позиционирано ново 7-инчово приборно табло, преди беше 4,3-инчово. Самият волан залага на физическите бутони, същото се отнася и за контролния панел на климатичната система. Одобрявам и двете.

Сензорният екран е 9-инчов при първите две нива на оборудване и 10,5-инчов след това. Екранът е ярък и графиките достатъчно ясни, но за този клас не може да очаквате кой знае какво да намерите тук. В горните нива на оборудване имаме безжично свързване на Apple CarPlay/Android Auto, достатъчно да неутрализира болката от това, че изключването на дразнещото пиукане при превишаване на скоростта така и не намира едно бързо решение с бутон или шорткът.

Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

Таванът е висок, така че в областта на главата няма забележки. Седалките се регулират във височина, но воланът не са регулира в дълбочина. Като материали не бива да очакваме, че тук ще сме заобиколени от кожа и алуминий, но това е очаквано за сегмента и ценовия диапазон.

Източник: CarMarket.bg

Централната конзола е с нова форма, за да побере електронната паркинг спирачка. Отдавна не съм сядал в автомобил, в който да фигурира и един традиционен скоростен лост, но веднага ще кажа, че тук нямаме „ръчка“, а еCVT.

В стандартното оборудване влизат два USB-C входа. Безжичното зарядно за смартфон се предлага в горните нива на оборудване. Клиентите получават дигитален ключ и nanoeX технология за пречистване на въздуха. Аудио системата JBL също идва в горните нива, интересна версия е изпълнението с мек гюрук, който се отваря на 60% от дължината на покрива.

Източник: CarMarket.bg

На задните места може да седнат деца или да ги ползвате като място за съхранение на чантите от МОЛ-а, ако 231 литра в багажника не ви достигат. Въпреки това, Aygo X остава силно конкурентен по отношение на вътрешното пространство, защото инженерите са направили нещо, което за пръв път използват в свой модел.

То е свързано с това, че Aygo Х е най-малкият самозареждащ се хибрид на Toyota, и единственият в този сегмент. За пръв път двата пакета от батерийни клетки са позиционирани един до друг по широчината на автомобила, точно под задните седалки. Другите хибриди на Toyota използват паралелна конфигурация, която изисква повече пространство. Но тук се е наложила промяна, за да не страда мястото отзад и в багажника.

Източник: CarMarket.bg

И като заговорих за хибридна система, стигам до най-голямата новост при модела, а именно смяната на 1,0-литровия с 1,5-литров двигател, отново 3-цилиндров. Най-съществената разлика е, че мощността е увеличена с цели 44 к.с. до 116 к.с. Благодарение на това моделът ускорява до 100 км/ч за 9,2 секунди, което дори не трябва да коментирам, когато говорим за клас В, но разликата с 15-те секунди досега е толкова голяма, че трябва да бъде спомената.

Споменатите от мен 116 к.с. може да ви се струват смешно нисък параметър, но на фона на 1165 кг, колкото са те при най-тежката конфигурация на Aygo X, тази мощност си е повече от достатъчна.

Източник: CarMarket.bg

Истинската сила на хибридната система на Toyota не е свързана с мощността. Свързана е с разхода на гориво. А тук Aygo X се справя много... трудно. Трудно да изпразни резервоара, защото тази кола е свръх икономична. Официално тя изразходва малко под 4 л/100 км, но ако я шофирате само в града, със сигурност ще се слезе доста под този параметър. В днешно време, когато бензинът мина 3 лева за литър, това свойство е безценно.

Лично аз не виждам Aygo X като возило, което ще се ползва често извън града. CVT трансмисията има режим В, който увеличава регенерацията, която на свой ред вдига заряда в батерията с капацитет 0,76 kWh. Същата помага за повече ускорение, ако се нуждаете, но най-вече позволява автомобилът да се движи само на ток, когато не е подложен на голямо натоварване. Макар да има няколко различни режима, EV, Normal, Eco и Power, тази кола не е предназначена за динамично шофиране, нито пък мисля, че човек ще пъпли с минимална скорост, за да спести някой и друг грам бензин, за да слезе до 3 л/100 км примерно.

Източник: CarMarket.bg

Макар CVT-то да показва звуковия си характер, ако отпуснете десния си крак върху педала на газта, Toyota са поработили доста в посока да неутрализират страничните ефекти. Поставили изолация в арматурното табло, под предния капак и под долната част на двигателя, за да намалят шума от работата на двигателя.

Споменах спирачната системата вече, ще маркирам, че инженерите са модернизирали окачването (MacPherson отпред и торсионна гледа отзад) и кормилното управление. Това е наложено от факта, че моделът вече носи едни допълнителни 145 кг от хибридната система.

Возията, макар и омекотена, е очаквано по-твърда, но пък радиусът на завой под 5 метра, това, че двигателят мирише бензина и доста по-лесното паркиране, правят Toyota Aygo X отличен избор за градската среда, особено тази в София.

Източник: CarMarket.bg

Спокойствие на собственика дава и фактът, че Aygo X предлага най-добрия в класа пакет за безопасност и асистиращи системи. Към това се добавя 10-годишната гаранция, 12 години срещу корозия, както и 3-годишната безплатна пътна помощ EuroCare.

Цените на Toyota Aygo X започват от 19 900 евро и стигат до 27 000 евро за GR Sport, като последната цифра е сериозна за този сегмент. Сещам се обаче за Fiat 500, чиято 48-волтова версия е с 65 к.с., ръчна скоростна кутия и стартова цена 21 187 евро, най-скъпата версия е 24 000 евро. Почти толкова е цената и на Aygo X в трето ниво Envy, като над него е изпълнението с мек гюрук за 2000 евро и вече GR Sport.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Toyota Aygo X HEV

Размери

Дължина, мм: 3776

Широчина, мм: 1740

Височина, мм: 1525

Междуосие, мм: 2430

Тегло, кг: около 1090-1165

Двигател

Тип: 3-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1490

Батерия

Капацитет, kWh: 0,76

Мощност

Макс. системна мощност, к.с.: 116

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 172

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 9,2

Среден разход, л/100 км: 3,8 – 3,9

Вредни емисии СО2, г/км: 85 – 89

Базова цена, евро с ДДС: от 19 990

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg