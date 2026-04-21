Свят

Зеленски: Изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна

Украинският президент предупреди, че отстъплението от Донецка и Луганска област би отслабило отбранителните линии и духа на армията, докато Москва докладва за нови териториални придобивки на фронта

21 април 2026, 10:06
Зеленски: Изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна
Източник: БТА/АР

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че евентуално изтегляне на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от части на Донбас – което включва районите от Донецка и Луганска област под контрола на Киев – би било безотговорен ход и би означавало стратегическо поражение за украинската армия, предаде Укринформ.

"Руснаците искат да се изтеглим от Луганска и Донецка област. Това несъмнено би било поражение за нас, стратегическо поражение за ВСУ", заяви Зеленски в интервю, излъчено по телевизията, докато коментираше въпроса за усилените мирни преговори.

"Нашите укрепления и отбранителни линии със сигурност ще бъдат отслабени. Когато нашите американски партньори посочват, например, че могат да бъдат изградени нови укрепления, те по същество са прави, но това отнема време. И защо изобщо трябва да правим това? Градските райони са все още много по-силни, отколкото всякакви отбранителни линии, които можете да изградите на открит фронт. Става въпрос за 200 000 души, които живеят в тези градски райони, за отслабването на духа на армията и за хората, които вече са загинали там. Ето защо вярвам, че такъв ход би бил безотговорен", подчерта украинския президент.

Зеленски отбеляза, че в телефонни разговори САЩ са изразили готовност да продължат преговорите, докато Русия изобщо не възнамерява да сложи край на войната, дори и при варианта Киев да се съгласи на замразяване на фронтовата линия.

Междувременно началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов заяви по държавната телевизия, че от началото на тази година руската армия е превзела 1700 квадратни километра от украинската територия и допълни, че подразделенията на армията настъпват на всички фронтови направления, предаде Ройтерс.

Висшият военен изрично открои град Константиновка в Донецка област, където по думите му руските части напредват северно и южно от града.

Източник: БТА/Николай Джамбазов    
НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

"Възраждане" с първи официален коментар след изборите

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

carmarket.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 4 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 4 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 4 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

Последни новини

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 24 минути

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха в червено на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ в Ню Йорк. Звездите демонстрираха безупречен стил, докато Хатауей сподели тайните си за красота, след като бе обявена за най-красивата звезда от People

Снимката е илюстративна

Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

Свят Преди 28 минути

Рафаел Гроси заяви в интервю, че нарастващият конфликт и нестабилността могат да доведат до „пукнатина в системата“ за неразпространение и до ефект на доминото, при който до 20 държави да се стремят към създаване на бомба

Ремонт, хаос и предвидимост: Защо спокойствието у дома започва още преди майсторите

Ремонт, хаос и предвидимост: Защо спокойствието у дома започва още преди майсторите

Любопитно Преди 49 минути

Ремонтът е процес, който подлага на изпитание не само бюджета ни, но и нашето търпение

Силно земетресение разтърси Индонезия

Силно земетресение разтърси Индонезия

Свят Преди 56 минути

Трусът е бил с магнитуд 6,0 по Рихтер

<p>Туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите в Мексико</p>

Кървава атака в Мексико: Канадска туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите Теотиуакан

Свят Преди 1 час

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация

Трима войници загинаха при експлозия на танк в Япония

Трима войници загинаха при експлозия на танк в Япония

Свят Преди 1 час

Подробностите за причините за инцидента се разследват

Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България”

Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България”

Свят Преди 1 час

От групата "Реню" в ЕП очакват позицията ни за нов пакет санкции срещу Русия

Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

Свят Преди 1 час

Посетителите останаха в капан за около два часа на хълма „Моро Дойс Ирмаос“ („Двамата братя“), докато под тях на склона продължаваха боевете между полицията и членове на „Командо Вермельо“

,

Не са само калориите: Как хлябът „приспива“ метаболизма ни

Любопитно Преди 2 часа

Въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна

Тръмп: Извличането на иранския уран ще бъде дълъг и сложен процес

Тръмп: Извличането на иранския уран ще бъде дълъг и сложен процес

Свят Преди 2 часа

От Белия дом заявиха, че САЩ никога не са били толкова близо до сключването на споразумение с Техеран

<p>Още един министър напуска правителството на Тръмп</p>

Заради обвинения в злоупотреби: Американският министър на труда подаде оставка

Свят Преди 2 часа

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици

Магията на матча: Може ли зеленият прах да спре кихането при алергии?

Магията на матча: Може ли зеленият прах да спре кихането при алергии?

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива, че японският чай влияе директно върху мозъчните центрове, отговорни за рефлекса на кихане

<p>Избори 2026: Окончателните резултати ще бъдат обявени до четвъртък&nbsp;</p>

РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

България Преди 3 часа

Данните сочат значителни размествания в политическата картина

Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от пострадалите

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 4 часа

Талантливият певец впечатли всички с образа на диско кралиците Bananarama

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Свят Преди 4 часа

Те имат за цел да сложат траен край на войната и израелската окупация в южната част на Ливан

Всичко от днес

От мрежата

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Свободата да избереш посоката с 50% отстъпка на Travel Pass роуминг пакети от Vivacom

Edna.bg

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Минесота изравни серията срещу Денвър в първия кръг от плейофите на НБА

Gong.bg

Крушарски: Щом в Арда са вдигнали глави – да пазят равновесие, но Купата е наша

Gong.bg

ГЕРБ: Румен Радев еднолично ще управлява държавата. Ще бъдем конструктивна опозиция

Nova.bg

Костадин Костадинов: На изборите победи желанието за спокойствие

Nova.bg