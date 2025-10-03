Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

О ткриха тяло на мъж в подземен етаж на сграда в "Елените". Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли са на място. Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи. До момента са евакуирани шест жени, три от които от Полша, съобщава NOVA.
По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов кола с двама възрастни е била завлечена към морето. Те се издирват. В сградата на кметството са подслонени няколко човека. „В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.
Спешна евакуация на ваканционно селище Елените
За новината, че мъж е загинал при потопа край Несебър потвърждава и кметът на града Николай Димитров, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.
Жертвата е починала от удавяне вследствие на силна приливна вълна, заляла ваканционен комплекс, който се намирал между Слънчев бряг и Свети Влас. Три жени, които са се намирали в комплекса, са били спасени минути преди стихията.
Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора
Мъжът се е намирал в апартамент на първия етаж, когато приливната вълна е заляла хотела.
По-късно днес и премиерът Росен Желязков ще пристигне в Несебър.