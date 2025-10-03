Свят

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Председателят на ДАНС да се избира от НС по предложение на МС, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът

3 октомври 2025, 14:05
Източник: Георги Димитров/Vesti

П олитици в Народното събрание (НС) коментираха в кулоарите на парламента вчерашното становището на Върховния касационен съд (ВКС) за и.ф. Борислав Сарафов и промените в законите за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ ( ДАР) и в закона за специалните разузнавателни средства, свързани с Държавна агенция Държавна агенция „Технически операции“ ( ДАТО).

Председателят на ДАНС да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът вчера. Същото важи и за ръководителите на ДАР и ДАТО, но текстовете бяха гласувани само на първо четене. До момента те се назначават с указ на държавния глава.

Припомняме, че  още вчера пред медиите Румен Радев коментира, че законодателните промени за назначаване на ръководствата на службите ще ги подчинят на политическите цели на управляващите. "Обществото вече започва да реагира на ширещия се произвол. Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. Убеден съм, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи", заяви той. Според президента Делян Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии.

В становището на ВКС от четвъртък се казва, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. Решението на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, отговориха от прокуратурата.

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

 Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посочи, че според него Сарафов е легитимен и.ф. главен прокурор. Не коментирам съдии и прокурори, те са независими, подчерта той. Борисов обаче смята, че няма начин този парламент да събере 160 гласа за избор на нов Висш съдебен съвет. 

На критиките на президента Румен Радев във връзка с промените в ДАНС, ДАР и ДАТО посочи - когато еднолично един човек назначава службите години наред при служебните правителства, тогава това не е проблем, сега тази функция ще има парламентът, ние сме парламентарна република.

След становището на ВКС от „Продължаваме промяната-Демократична България“  (ПП-ДБ) видяха специфична криза в съдебната система. В тази връзка ПП-ДБ, по думите на председателя на ДСБ Атанас Атанасов, са готови със законопроект и отделно от това предлагат и действия за излизане от кризата.

За да бъде решена кризата, министърът на правосъдието трябва да свика пленума на ВСС и да постави тази точка за разглеждане, обясни Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“. Друга стъпка е правосъдният министър да оспори решението на прокурорската колегия на ВСС, каквото право има, по думите на депутата. Ние сме внесли промени в Закона за съдебната власт, с които да се гарантира, че изборът на ВСС ще бъде прозрачен, ще бъдат избрани хора, които не са зависими, този нов ВСС трябва да е без квота на Пеевски, добави Божанов.

Според председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заради становището на ВКС в момента прокурорите не могат да си получават заплатите, бонусите. Всеки фиш, нареждане за заплати, подписан от Сарафов след 21 юли, е незаконен, обясни той. Ние сигнализираме държавната финансова инспекция, Софийската градска прокуратура и прокурора, разследващ главния прокурор, съобщи той. 

Костадин Костадинов припомни, че още от февруари „Възраждане“ казват, че няма главен прокурор. Още когато Сарафов поиска имунитетите на четирима депутати от „Възраждане“, уточни лидерът на политическата сила. По думите на Костадинов на съда е отнело 8 месеца да стигне до същия извод.

Той съобщи също, че партията му ще сезира Конституционния съд (КС) за промените в законите за ДАНС, ДАР и в закона за специалните разузнавателни средства (във връзка с ДАТО). Исканията ще са три и ще бъдат подадени идната седмица. 

НС разглежда механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО

„Румен ( Румен Радев, бел.на автора) натиска медиите, истерясва защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху "Копринката" и цялата му банда", лаконично коментира председателят на „ДПС-Ново начало“ и на парламентарната група Делян Пеевски. 

От „Величие" не говориха конкретно по двете теми, но председателят на парламентарната група Ивелин Михайлов коментира, че Бойко Борисов и Делян Пеевски работят по една минута на ден и ползват огромни облаги. Той съобщи, че днес внасят две конституционни жалби, под които са се подписали и „Морал, единство, чест" (МЕЧ), и „Възраждане". Едната е за нелегитимно избиране на Номинационната комисия за избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията. Другата е за избор на правителството по незаконен начин, защото именно Конституционният съд отсъди, че осем от депутатите, гласували за това правителство, са избрани незаконно, обясни Михайлов. 

Източник: БТА, Нелли Желева    
Борислав Сарафов Държавни служби Народно събрание Съдебна власт Политически дебат
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
