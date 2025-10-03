Любопитно

„Чувствам се неудобно в кожата си“ – Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет

Освен това Уилямс сподели, че вярва, че има и аутизъм

3 октомври 2025, 14:20
„Чувствам се неудобно в кожата си“ – Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет
Източник: Getty Images

Р оби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет.

51-годишният певец гостува в епизода от 2 октомври на подкаста „I'm ADHD! No You're Not на Пол Уайтхаус и д-р Майн Конкбайър, където говори открито за разстройството. Той сподели, че неговите тикове всъщност са „натрапчиви мисли“.

Синдромът на Турет е неврологично заболяване, характеризиращо се с бързи, повтарящи се и неволеви мускулни движения или звуци (тикове), обясняват от клиниката „Майо“.

Тиковете могат да варират от леки до тежки, а в някои случаи да бъдат изключително изтощителни и дори да доведат до самонараняване, посочват от Американската асоциация за синдром на Турет. Честотата и силата им също се менят, като често се провокират от фактори като стрес, тревожност, вълнение, умора, заболяване и други.

„Току-що осъзнах, че имам синдром на Турет, но той не се проявява видимо“, призна Уилямс. „Това са натрапчиви мисли, които се случват. Вървях по улицата онзи ден и разбрах, че именно тези мисли са част от синдрома.“

Той добави: „Не само това – човек би си помислил, че стадион, пълен с хора, които ти изповядват любовта си, ще те разсее. Но каквото и да е то вътре в мен, аз не мога да го чуя. Не мога да го приема.“

Освен това Уилямс сподели, че вярва, че има и аутизъм. Наскоро обаче направил онлайн тест, който показал друго.

„Оказва се, че не съм аутист, но имам аутистични черти. И те са свързани със социалните неща, с общуването“, поясни той.

Д-р Конкбайър го попита защо е толкова убеден в това. Бившият член на Take That отговори, че официална диагноза би му дала „обяснение защо се чувствам толкова неудобно в кожата си“.

„Когато съм в леглото, това е моята зона на комфорт. Всичко извън него е зона на дискомфорт“, каза музикантът. „Става все по-добре – беше ужасно през 20-те ми години, трудно през 30-те, на 40-те започна да се подобрява. Сега съм в подем, но все още се чувствам не на мястото си.“

„Както винаги съм търсил лекарства, за да се оправя, така непрекъснато търся и причината, и всички „защо“-та“, добави певецът.

Организацията Autism Speaks определя разстройството от аутистичния спектър (РАС) като „широк набор от състояния, характеризиращи се с трудности в социалните умения, повтарящо се поведение, особености в речта и невербалната комуникация“.

Според организацията първите признаци на аутизъм обикновено се проявяват между 2 и 3 години. Те обаче често остават незабелязани, тъй като състоянието е спектър и педиатрите понякога изчакват преди да поставят диагноза, обяснява Институтът за детски ум.

Източник: people.com    
Роби Уилямс Синдром на Турет Аутизъм Неврологични заболявания Психично здраве
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
