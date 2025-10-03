Любопитно

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

 

3 октомври 2025, 13:30
Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025
Източник: Vivacom

Vivacom спечели признание в 3 ключови категории на Forbes HR & Employer Branding Awards 2025  - второ място в категория „Въвеждане на служители“, трето място в категория „Привличане на таланти“ и финалист в категория „Развитие на служители“. Отличията са резултат от цялостната стратегия на телекома за поставяне на хората в центъра на своето устойчиво развитие и за изграждането на ангажираща работна среда.

Високо признание получи и директор „Човешки ресурси“ на Vivacom – Малина Чавдарова, която бе удостоена със сребро в категория „HR директор на годината“ - награда, която отличава лидери с визия, стратегическо мислене и реален принос към изграждането на съвременна организационна култура.

„Изключително сме благодарни за всяко от тези отличия – те са признание за отдадеността, иновациите и екипния дух, които влагаме във всеки аспект от комуникацията с хората във Vivacom. Гордея се с нашия ЧР екип и с всички колеги, които правят компанията това, което е – място, в което хората се развиват, чувстват се приети и могат да разгърнат потенциала си. А да получа индивидуално признание за мен e чест и огромна отговорност. Вярвам, че най-смислените резултати се постигат тогава, когато работиш със сърце, с мисъл за хората и с ясна визия за бъдещето“, сподели Малина Чавдарова, директор „Човешки ресурси“ във Vivacom.

Източник: Vivacom

Vivacom се отличи с редица успешни практики, например - ЕSG обучения, съчетани с Employer branding; кампания „Преди и след“ с автентични истории за развитието на служителите и баланса между работа и личен живот; програмата „Препоръчай приятел“, където над 40% от препоръчаните кандидати биват назначени. Компанията се гордее и със своята програма за въвеждане, в която прилага персонализиран подход. Процесът преминава през четири фази – от предварителна подготовка и топло посрещане, до целенасочено обучение, менторска подкрепа и проследяване на напредъка. Всеки етап е създаден така, че да изгражда увереност, да стимулира ранното развитие на потенциала и да създава усещане за принадлежност.

През 2024 г. в компанията са повишени над 300 служители, близо 700 души са участвали в експертни програми, а доброволното текучество е намаляло с над 5%. Над 90% от участниците в обучителната програма за нови мениджъри са преминали успешно изпитателния си срок. Тези резултати сочат, че вниманието към детайла още в първите стъпки на служителя в компанията води до по-добра адаптация, по-висока ефективност и по-дългосрочен ангажимент към организацията

С тези награди Vivacom отново затвърждава позицията си за успешно прилагане на съвременните практики за развитие на служителите и изграждане на силна работодателска марка.

