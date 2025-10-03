Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Ш окиращ инцидент разтърси Летище София снощи, след като мъж и жена бяха задържани за подаване на фалшив сигнал за бомба. Мотивът се оказа опит да забавят полет за Лутън, Великобритания, който те са изпуснали, предаде агенция Фокус.

Малко след 19:00 часа вчера, 2 октомври, на телефон 112 е постъпил сигнал от женски глас за поставено взривно устройство в самолета, пътуващ за Лутън. Незабавно са активирани всички протоколи за сигурност. Летището предприе засилени мерки, включващи допълнителни сили от Гранична полиция, сектор "Специални тактически действия" и дирекция "Сигурност" на аерогарата. При щателната проверка обаче не е открито взривно устройство.

В резултат на бързите оперативни действия на граничните полицаи, подателите на сигнала са установени и задържани на Терминал 1. Оказало се, че това са 52-годишна жена от Твърдица и нейният 57-годишен съпруг. Разследването е показало, че двойката е прибягнала до злонамереното обаждане, тъй като не е била допусната до полета за Лутън, след като е пристигнала на летището след приключване на качването на борда.

Жената е привлечена към наказателна отговорност, като за престъплението законът предвижда наказание "лишаване от свобода"

По случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство. Инцидентът подчертава сериозността на фалшивите сигнали за опасност и бързата и ефективна реакция на службите за сигурност на Летище София.