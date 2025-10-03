Американски баскетболист е изправен пред екзекуция заради бонбони с канабис в Индонезия

Д жaрeд Шоу, американски баскетболист в Индонезия, слезе в лобито на комплекса по-рано тази година, за да вземе пратка, съдържаща незаконно внесени бонбони с канабис, които той употребява като лекарство срещу болестта на Крон.

Заедно с пратката се появиха и 10 полицаи. Видео в социалните мрежи показва Шоу, облечен в черна тениска и шорти, да вика за помощ, докато групата полицаи се опитва да го задържи, предаде The Guardian.

35-годишният мъж от Далас, Тексас, е изправен пред смъртна присъда или дълъг престой зад решетките. Той беше ключов играч на Prawira Bandung, които спечелиха Индонезийската баскетболна лига (IBL) през 2023 г., и е отбелязал над 1000 точки през три сезона в страната. Но сега той е в предварителен арест и е получил доживотна забрана за участие в IBL.

Le basketteur américain Jarred Shaw arrêté en Indonésie après avoir reçu des bonbons au cannabis en provenance de Thaïlande pic.twitter.com/BDokJeQpTh — Raamaa (@lagobrune) May 25, 2025

„Използвам канабис като лекарство“, каза той пред „Гардиън“ по телефона от затвор точно извън столицата на Индонезия, Джакарта, в първите си коментари за пресата след ареста си през май. „Имам възпалително състояние, наречено болест на Крон, което е нелечимо. Няма друго лекарство освен канабиса, което да спира болките в стомаха ми.“

По време на извънсезонния период Шоу живее в Тайланд, където законите за канабиса са по-либерални. Той казва, че е търпял болката от липсата на канабис в предишни кампании в Индонезия, но здравословни причини го подтикнали да внесе прехванатото количество от 132 бонбона тази година. „Направих глупава грешка“, признава той.

Но тази грешка не би трябвало да оправдава смъртна присъда или дълъг затвор, смята той. „Има хора, които ми казват, че ще прекарам остатъка от живота си в затвора заради някакви бонбони“, казва той. „Никога не съм преминавал през нещо подобно.“ През първите два месеца след ареста си той бил в „най-ниската точка в живота си“ и в „много тъмно психическо състояние“.

„Чувствах се безпомощен и сам“, казва той. „Не исках да се събудя отново.“ Но чрез молитва и вярата си, както и достъпа до фитнес зала в затвора, той започва да се чувства отново себе си, въпреки че 211-сантиметровият атлет споделя тясна килия с дузина мъже. „Току-що навърших 35, но все още се чувствам млад“, казва бившият баскетболист от Utah State, който е играл в Аржентина, Япония, Турция, Тайланд и Тунис. „Бих искал да продължа баскетболната си кариера.“

Jarred Shaw, a Dallas native and basketball player in Indonesia, could face death penalty over cannabis candy. https://t.co/cmz0TO9EYI — CBS News (@CBSNews) May 15, 2025

Шоу, който играе като център или силов нападател, казва, че канабисът му помага да облекчи тревожността и депресията, както и безсънието и болката от болестта на Крон.

„Не го използвам, за да се забавлявам и да ходя на партита“, казва той. „Със състоянието на стомаха ми понякога ми е трудно да задържа храната или да отида до тоалетната. Просто успокоява болката малко.“

Индонезия заема твърда позиция по отношение на наркотиците и през 2016 г. извърши екзекуции чрез разстрел на индонезиец и трима чужденци, осъдени за престъпления, свързани с наркотици. Повече от 500 души – включително почти 100 чужденци – са в списъка за смъртно наказание в страната, предимно за престъпления, свързани с наркотици.

Индонезийската полиция заяви, че Шоу е изпращал текстови съобщения до съотборниците си, в които казвал, че ще сподели част от канабисовите бонбони с тях. „Това, което те считат за наркотици, аз считам за лекарство“, казва Шоу. „Просто са различни култури.“

След ареста на Шоу Роналд Сипаюнг, началникът на полицията на летище Соекарно-Хата, заяви пред репортери, че американецът може да бъде изправен пред доживотен затвор или дори смъртна присъда, ако бъде признат за виновен. „Все още провеждаме разследване, за да разкрием международната мрежа за наркотици зад този случай и да спрем разпространението й“, каза Сипаюнг.

Шоу беше бързо представен на пресконференция, появявайки се с белезници, облечен в оранжева тениска, издадена от затвора, и черна маска на лицето. Той стоеше с гръб към публиката, докато полицейските началници показваха канабисовите бонбони, които тежат общо 869 грама и струват 400 долара.

Той заяви, че да бъде обвинен в притежание на почти килограм канабис е несправедливо, предвид факта, че по-голямата част от теглото се състои от самите бонбони, а не от съдържанието на канабис. „Обвинен съм за почти килограм“, казва той. „Нямах близко до това количество.“

Шоу събира средства, за да покрие нарастващите си съдебни такси. Той все още не е изправен пред съд, въпреки че е арестуван преди пет месеца, и все още очаква дата за първото си явяване. „Карат ме да изглеждам като голям дилър на наркотици“, казва той. „Защо бих донесъл бонбоните тук, за да ги продавам? Бяха за лична употреба.“

Стефани Шепърд, директор по застъпничество в Last Prisoner Project (LPP), организация, която се бори за освобождаването на хора, затворени за престъпления, свързани с канабис, каза: „Случаят на Джaрeд не е изолиран инцидент. По света хората излежават екстремни присъди за ненасилствени престъпления с канабис, които не представляват заплаха за обществената безопасност.“ Дори в САЩ, добави тя, десетки хиляди остават в затвора за престъпления, свързани с канабис, въпреки легализацията за развлекателна употреба в почти половината от щатите и медицинското одобрение във всички щати с изключение на два. „Тези наказания противоречат на международните стандарти за правата на човека“, каза Шепърд.

Потенциалната ефикасност на канабиса при болестта на Крон е недостатъчно изследвана, но през септември списанието Nature Medicine публикува статия за изследване, което установи, че канабисът може да облекчи хроничната болка в долната част на гърба без сериозни странични ефекти. Това дойде на фона на изказванията на Доналд Тръмп, който възхвали ползите от лекарствата на базата на канабис.

Има паралели между случая на Шоу и този на Бритни Грайнер, наградения американски баскетболист, който беше затворен в Русия за 10 месеца през 2022 г., след като властите откриха патрони с канабис в багажа й. Грайнер в крайна сметка беше освободена като част от размяна на затворници, включваща руски търговец на оръжия.

„Джaрeд винаги е бил един от най-щедрите и безкористни хора, които можеш да срещнеш“, каза приятелката му Бри Петруцио на страницата за набиране на средства на Шоу. „Джaрeд направи грешка. Но не вярвам, че тази грешка трябва да му струва цялото бъдеще.“

Американското посолство в Джакарта заяви, че е наясно със случая на Шоу, но не коментира допълнително.

Донте Уест, асистент по застъпничество в LPP, който се занимава със случая на Шоу, каза: „Канабисът не може да те убие, но притежанието му може. Трябва да привлечем колкото се може повече внимание към този случай с надеждата, че положително разрешение ще създаде мощен прецедент. Посветен съм да се погрижа Джaрeд да се върне у дома при майка си.“