Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

З а последния работен ден от седмицата в цялата страна са обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за опасно време. Предупрежденията са за значителни валежи и силен вятър, показва справка в сайта на НИМХ.

Оранжев код за обилни валежи е обявен за по-голямата част от България – 20 области и важи за: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Габрово, Сливен, Ямбол, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Жълт код за обилни валежи е обявен за 6 области в страната: София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Жълт код за бурен вятър е обявен за 2 области – Добрич и Силистра.

От НИМХ съветват как да действаме при екстремни климатични явления.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Прогнозата за петък

През следващото денонощие съществена промяна на времето няма да настъпи – облачно, с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд, в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ – от мокър сняг.

В края на петъчния ден валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Температурите ще са с малък денонощен ход: минималните в повечето места – между 4 и 9 градуса, по високите полета на Западна България и Предбалкана – с 2-3 градуса по-ниски, за София – около 2 градуса, максималните – между 6 и 11 градуса, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София – около 5 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца.

Първият октомврийски сняг за сезона покри квартал "Бояна" в София тази сутрин, превръщайки района в зимна приказка. Тънка снежна покривка обви улици и паркове, напомняйки за настъпващата зима.

В планините

ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1 градус, на 2000 метра – около -2 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 26 мин. и залязва в 19 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 38 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 38 мин. и изгрява в 17 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

В събота

в централните и източните райони от страната ще се задържи облачно с валежи, но вече на по-малко места, по-слаби и в процес на спиране. Над Западна България облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са от 1 до 6 градуса, по-високи по морския бряг, а максималните ще са предимно между 13 и 18 градуса.

В неделя

над цялата страна облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще е почти тихо или със слаб южен вятър и сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат слабо.