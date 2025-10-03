Politico: Андрей Бабиш, наричан чешкия Доналд Тръмп, печели популярност

Ч ешкият земеделски магнат Андрей Бабиш изпреварва в анкетите преди парламентарните избори този уикенд, заплашвайки да отклони Централна Европа още повече от Брюксел – и потенциално към сферата на влияние на Москва, пише Politico.

Популисткият апел на Бабиш – подобно на този на Доналд Тръмп в Съединените щати, чиито две изборни победи бяха подкрепени от обновената републиканска подкрепа в щатите от Ръждивия пояс в района на Големите езера и Средния Атлантик – резонира най-силно сред избирателите в бивши индустриални бастиони като Острава, където носталгията се смесва с разочарование от политическия елит.

Руда, 52-годишен учител и член на дяснопопулистката партия ANO, казва, че най-важният изборен въпрос е изпълнението на обещанието да се възнаградят пенсионерите за техния живот на труд – нещо, което Бабиш се е зарекъл да направи. „Вижте всичко това тук? Построено е от нашите родители, миньори, които работеха в мините и след това изградиха това място. Те заслужават да се наслаждават на старостта си както трябва“, каза Руда, сочейки към архитектурата в стил социалистически реализъм.

Руда е живял целия си живот в Острава, третият по големина град в Чехия, близо до полската граница. Известен като стоманеното сърце на републиката, тук се издигат износени сгради от червени тухли, ръждясали стоманени и железни конструкции, както и високи комини, които стоят като исторически паметници. „Черна Острава“, както понякога наричат града, видя разцвета на въглищните мини и тежката стоманена индустрия в продължение на повече от 200 години. Официалният край на минното дело през 1994 г. остави много бивши работници без работа и принуди града да се преоткрие, превръщайки стомANOлеярните в музеи и културни центрове.

Острава традиционно беше крепост на чехословашките комунисти, а след това на социалдемократите след Кадифената революция през 1989 г. Но през последните години градът се насочи към ANO, отразявайки преориентацията в САЩ, където бивши индустриални центрове в щати като Охайо и Пенсилвания преминаха от гласуване за демократите към подкрепа на дяснопопулистите.

„Това правителство наистина обърка нещата. Надявам се Бабиш да го поправи“, каза Руда.

Популистки обещания

Както другите членове на партията, Руда работи на предизборен щанд, раздавайки книги, написани от Бабиш, заедно с ключодържатели, чешки знамена и червена бейзболна шапка в стил Тръмп с надпис „Силна Чехия“. Шапката изглежда е най-популярният артикул на предизборен митинг, на който присъства POLITICO, носена от поне половината от присъстващите. Бабиш временно се отказа от характерната шапка след бунта в Капитолия на САЩ през 2021 г., сменяйки профилната си снимка с такава с маска на лицето, но червената шапка оттогава се завърна.

В необичайно топъл и слънчев ден стотици се събраха в парк Флорида, далеч от центъра на града, за да чуят Бабиш да говори за подобряване на здравеопазването, увеличаване на пенсиите и обещания за намаляване на цените на енергията. Много от интервюираните от POLITICO посочиха по-високите пенсии и по-силния фокус на ANO върху вътрешните проблеми вместо върху Украйна като причини за подкрепата си за Бабиш. Недоверчиви към медиите, само шепа от тях споделиха пълните си имена. Те вярват, че Бабиш, собственик на Agrofert – най-голямата селскостопанска империя в страната – ще подобри живота им.

Анна, възрастна жена с тъмна коса, носеща червена шапка и държаща чешко знаме, е пенсионирана от 20 години. Тя каза, че преди това е гласувала за Бабиш и похвали правителството му от 2017-2021 г. за увеличаването на пенсиите. „Той се грижи. Харесва ми какъв човек е... Дадоха ни малко повече, животът е по-щастлив, когато някой се грижи за теб“, каза Анна, добавяйки, че хората в сегашното правителство „се интересуват само от себе си“.

Други също изразиха гняв към настоящия министър-председател Петр Фиала, чието дясноцентристко правителство падна до най-ниските нива на популярност от 2013 г. насам и търпи критики заради непопулярни мерки за икономии и нарушаване на предизборно обещание от 2021 г. да не повишава данъците. „Това правителство е най-лошото. Подкрепят Украйна – всички, всички освен нас“, каза Людмила Ласковска, пенсионирана жена с руса коса, с явно разочарование в гласа си.

Бабиш, водещият кандидат за региона Моравско-Силезия, където се намира Острава, обръща голямо внимание на този район и привлича значителна подкрепа от избирателите тук, като анкетите показват около 40 процента подкрепа за него – което го прави вторият му най-силен регион на национално ниво.

Дори най-острите му противници признават, че марката популистка политика на Бабиш – която се фокусира върху намаляване на цените на енергията, намаляване на данъците и увеличаване на пенсиите – е била като ракета за изборните резултати. „Той определено има присъствие тук. Трябва да призная това; той се появява на всички събития“, каза Ян Дохнал, кмет на Острава от Гражданските демократи (ODS) на Фиала.

Политически хамелеон

Ако Бабиш се върне на власт след гласуването този уикенд, било като министър-председател или като ключов играч зад кулисите на ANO, неговите противници виждат непредсказуемо политическо бъдеще за Чехия – особено след като във вторник Бабиш изключи съюз с комунистите, но остава неясен относно възможността да управлява с други крайни партии.

Бабиш настоява за намаляване на военната помощ за Украйна, поставя под въпрос целта на НАТО за 5% разходи за отбрана, противопоставя се на Зеления пакт на Европейския съюз (въпреки че го подкрепи от името на Чехия през 2019 г.) и призова за нулева толерантност към недокументираната миграция. Той обаче поставя граница при излизането от ЕС и НАТО, описвайки членството като „безспорно за нас“ в изявление пред POLITICO.

„Това, че ще изтеглим Чешката република някъде на изток, е брутална лъжа, която правителствените политици използват, за да плашат хората“, каза Бабиш.

Но Бабиш е политически хамелеон – неговата гъвкава партия е описвана като всичко – от лявоцентристка до популистка, технократична до всеобхватна, консервативна до крайнодясна – и някои се притесняват, че обещанията му може да не издържат. Чешкият външен министър Ян Липавски каза, че управлението в коалиция с крайни партии може да принуди Бабиш да се поддаде на потенциален референдум за НАТО.

„Ако някой управлява, докато постоянно е под натиск с това искане, в крайна сметка може да отстъпи. В края на краищата вече видяхме това да се случва във Великобритания“, каза Липавски.

Дохнал, кметът на Острава, каза, че може да си представи Бабиш да свика референдум за НАТО – но не и за ЕС, заради парите от блока, които помагат на Agrofert. „Андрей Бабиш е преди всичко прагматичен политик, така че обикновено взема решения въз основа на текущото настроение в обществото“, обясни Дохнал. „Ако една от вътрешните му анкети покаже, че например трябва да свика референдум за членството на Чешката република в НАТО, той би бил способен да го направи.“

„Не мисля, че това наистина се отнася за ЕС, тъй като, разбира се, той е основен получател на европейски субсидии“, добави кметът.

Политологът Петр Каниок от Масариковия университет в Бърно каза, че бъдещото управление на Бабиш може да последва нелибералния модел на Будапеща. „Движението ANO е много гъвкаво. И заради тази гъвкавост може да промени позицията си... Видяхме, че самият Бабиш няма проблем да противоречи на нещо, което преди това е казал или дори одобрил“, каза Каниок.

По-вероятно, отколкото да се стреми към излизане от каквито и да било многостранни международни организации, Каниок добави, Бабиш е вероятно да се вдъхнови от Унгария на Виктор Орбан и Словакия на Роберт Фицо, фокусирайки се върху преоформянето на обществените медии и съдебната система в своя дългосрочна полза.

„Бабиш вижда, че ако иска да затвърди властта и влиянието си... трябва да промени самата структура и функциониране на ключови институции. Затова очаквам той да действа много по-директно, фокусирайки се върху институционални реформи и законодателни промени“, каза Каниок.