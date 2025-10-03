България

Томислав Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК

От 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена, каза Дончев

3 октомври 2025, 14:25
Томислав Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК
Източник: БТА

О чакваме съвсем скоро да получим 440 млн. евро, за останалите около 200 млн. евро ще имаме шестмесечен срок, работейки със службите на Европейската комисия (ЕК) да преосмислим изцяло съществуването, кройката и начина на избор и работата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това каза на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев във връзка с втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Той обясни, че на 23 юли е изпратил ново искане за второ плащане по ПВУ и даде подробности за това.

От разговорите с ЕК съм информиран за следното: от 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена, каза Дончев. Неизпълнената е свързана с КПК. 

ЕК постави условие на България за получаването на парите по ПВУ

След решения на Конституционния съд от 2024 г. е взето решение, че изискуемото мнозинство за избор на тази комисия не може да бъде 160 народни представители, а е необходимо мнозинство от 121 души, което ЕК счита, че това не дава достатъчно гаранции, че комисията може да бъде тотално деполитизиран орган, разясни Дончев.

По думите му предстоят разговори между правителството и ЕК относно тази последна неизпълнена етапна цел от ПВУ, както и дебат за намиране на мнозинство в Народното събрание по отношение на съществуването и функционирането на КПК. Задачата е сложна, смята вицепремиерът. 

Вчера правителството е подало искане за третото плащане по ПВУ, каза Дончев. 

Дончев: Плащанията по ПВУ се ускориха от 9 на 12%

Всички, които изпълняват проекти, да работят качествено и в срок, не може да си позволим никакво забавяне, предизвикано от политически крамоли, заяви още вицепремиерът. 

Финансовият министър Теменужка Петкова допълни, че от началото на тази година ПВУ се изпълнява с изключително ускорени темпове. Тя обясни, че са разплатени всички средства, предоставени по първото плащане. Задържаните на този етап около 200 млн. лв. по никакъв начин няма да се отразят на дефицира на надчислена основа, каза тя. 

Източник: БТА, София Господинова, Борислава Бибиновска    
План за възстановяване Европейска комисия Антикорупционна комисия Еврофинансиране Неизпълнени условия
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори
Путин заплаши Европа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Русия обвини Франция в „пиратство“
