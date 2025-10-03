Независима планета има рекорден темп на растеж от 6,6 милиарда тона в секунда

А строноми са наблюдавали планета, която в някои отношения се държи повече като звезда – включително масивен скок в растежа, за разлика от всичко, наблюдавано досега при свободно плаваща планета, пише CNN.

Тази планета, която не орбитира около никоя звезда, се нарича, се нарича Cha 1107-7626 и се намира извън нашата слънчева система, на 620 светлинни години от Земята в съзвездието Хамелеон. Една светлинна година или разстоянието, което светлината изминава за една година, е равна на 9,46 трилиона километра.

Планетата има маса от пет до десет пъти по-голяма от тази на Юпитер, най-голямата планета в нашата слънчева система. И тя става все по-голяма с всяка секунда, според ново изследване, публикувано в четвъртък в The Astrophysical Journal Letters.

Според съавтора на изследването Алекс Шолц, астроном от университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия, Cha 1107-7626 все още се формира, като се смята, че е на възраст от 1 милион до 2 милиона години. Може да звучи старо, но от астрономическа гледна точка планетата е в начален стадий на развитие. За разлика от това, планетите в нашата слънчева система са на около 4,5 милиарда години.

Cha 1107-7626 е заобиколена от диск от газ и прах, който постоянно пада върху планетата и се натрупва по време на процес, който астрономите наричат ​​акреция. Но скоростта, с която младата планета расте, варира, казват авторите на изследването.

Наблюденията с Много големия телескоп на Европейската южна обсерватория в пустинята Атакама в Чили, заедно с последващи изображения, проведени от космическия телескоп Джеймс Уеб, показаха, че планетата добавя материал около осем пъти по-бързо, отколкото няколко месеца по-рано, и поглъща газ и прах с рекордна скорост от 6,6 милиарда тона в секунда.

Необичайният изблик на активност е най-силният темп на растеж, регистриран някога за планета от всякакъв вид, каза водещият автор на изследването Виктор Алмендрос-Абад, астроном в Астрономическата обсерватория в Палермо към Националния институт по астрофизика в Италия, и хвърля светлина върху бурното формиране и еволюция на планетите.

„Уловихме тази новородена планета-измамник в момента, в който поглъща неща с бясна скорост“, каза в изявление старшият съавтор Рей Джаявардхана, ректор и професор по физика и астрономия в университета „Джонс Хопкинс“.

„Наблюдавайки поведението му през последните няколко месеца с два от най-мощните телескопи на Земята и в Космоса, ние успяхме да наблюдаваме рядък етап от развитието на изолирани обекти, не много по-тежки от Юпитер. Тяхното развитие изглежда е много по-бурно, отколкото си мислехме.“

Безпрецедентен бум на растеж

Астрономите за първи път откриха Cha 1107-7626 през 2008 г. и оттогава са я наблюдавали с различни телескопи, за да научат повече за еволюцията на младата планета, както и да изучат околностите ѝ.

Изследователският екип наблюдава планетата с Webb през 2024 г. , като прави ясно откриване на околния диск. След това изследователите я изучават, използвайки спектрографа X-shooter на Very Large Telescope, който може да улавя различни дължини на вълната на светлината, излъчвана от обект, вариращи от ултравиолетова до близка инфрачервена област.

Наблюденията засякоха озадачаващо събитие, докато планетата преминаваше от постоянен темп на натрупване през април и май към пик на растеж между юни и август.

„Напълно очаквах, че това е краткосрочно събитие, защото такива са много по-често срещани. Когато избликът продължи през юли и август, бях абсолютно изумен“, каза Шолц.

Последващите наблюдения, направени с помощта на телескопа Webb, също показаха, че химичният състав на диска се е променил. Водните пари, присъстващи по време на растежния скок, не са били в диска преди. Webb е единственият телескоп, способен да улови толкова подробни промени в средата за толкова слаб обект, каза Шолц. Преди това изследване астрономите бяха виждали промяна в химичния състав на диск само около звезда, но не и около планета.

Сравняването на наблюденията преди и по време на събитието показа, че магнитната активност изглежда е основният двигател за количеството газ и прах, падащи върху планетата - феномен, който обикновено се свързва със звездите, докато те растат.

Но новите наблюдения показват, че обекти с много по-малка маса от звездите - аутсайдерският свят е по-малко от 1% от масата на нашето слънце - могат да имат силни магнитни полета, способни да стимулират растежа на обекта, според авторите на изследването.

Планета, която действа като звезда

Произходът на планетите-избягали остава неясен. Възможно е това да са планети, изхвърлени от орбитата около звездите поради гравитационното влияние на други обекти. Или може би са обекти с най-ниска маса, които се образуват като звезди. За Cha 1107-7626 астрономите казаха, че смятат, че е второто.

„Този ​​обект най-вероятно се е образувал по начин, подобен на звездите – от колапса и фрагментацията на молекулярен облак“, каза Шолц.

Молекулярният облак е масивен, студен облак от газ и прах, който може да се простира на стотици светлинни години, според НАСА .

„Поразени сме колко много ранното развитие на свободно плаващите обекти с планетарна маса наподобява това на звезди като Слънцето. Нашите нови открития подчертават това сходство и предполагат, че някои обекти, сравними с гигантски планети, се формират по начина, по който се образуват звездите – от свиващи се облаци от газ и прах, придружени от собствени дискове, и преминават през периоди на растеж точно като новородените звезди“, каза Джаявардхана в изявление.

При сравняване на новите данни с архивната информация, екипът отбеляза, че планетата е преживяла и събитие с висок темп на растеж, наблюдавано през 2016 г., което намекна за идеята, че може да претърпява повтарящи се пикове на растеж. Сега екипът иска да проучи колко дълго траят тези изблици и колко често се случват.

„От това можем да разберем доколко те наистина допринасят за растежа или какво предизвиква силни акреционни изблици. Фактът, че виждаме акреционни изблици в толкова широк диапазон от (обекти), трябва да ни говори нещо - все още не сме съвсем сигурни какво е то“, каза Шолц.

„Наблюдението на поведение, типично свързано с образуването на звезди в изолирана млада планета, е значимо“, каза д-р Джако ван Лун, доцент по астрофизика и директор на обсерваторията Кийл в университета Кийл в Англия. Той не е участвал в новото изследване, но отбеляза, че богатството от наблюдателни детайли разкрива богата молекулярна химия в диска около планетата.

„По-нататъшни изследвания биха могли да изяснят до каква степен това се различава от дисковете около формиращите се звезди, но любопитството ми е насочено към това какъв би могъл да бъде съставът на евентуални луни на тази масивна планета, които също биха могли да се образуват в този материал“, каза ван Лун. „Човек може само да си помисли за луната на Сатурн Титан , която се гордее с атмосфера и време, за да си представи каква би могла да бъде такава луна и дали евентуално би могла да бъде домакин на живот.“

„Изследването също така бележи важна нова стъпка в разбирането на процеса на акреция на планети-избягали“, каза д-р Нурия Мирет Ройг, доцент в катедрата по квантова физика и астрофизика в Университета на Барселона в Испания. Ройг също не е участвала в новото проучване.

„За да задълбочим разбирането си за произхода на тези екзотични небесни тела е от съществено значение да допълним този вид работа с проучвания върху тяхното изобилие, състава на атмосферата и наличието и свойствата на околните дискове и спътници“, каза Ройг,

Планетите-избягали са изключително бледи и слаби, което ги прави трудни за откриване. Но нови телескопи, като например обсерваторията Вера К. Рубин , предстоящият Изключително голям телескоп или ELT в Чили и римският космически телескоп Нанси Грейс , чието изстрелване е планирано за 2027 г., биха могли да променят начина, по който астрономите изучават тези скитащи светове - и колко звездни са те.

„ELT ще бъде достатъчно мощен не само за да изучава тези слаби, свободно плаващи планети много по-подробно, но например ще бъде възможно да търси близки спътници, които биха могли да са отговорни за задействането на подобни изблици“, каза Алмендрос-Абад.

„Рубин ще улови тези редки изблици в цялата популация от известни млади обекти с планетарна маса, давайки ни за първи път статистическа картина за това колко често се случват и колко дълго траят.“