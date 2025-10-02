България

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

От Фискалния съвет предупредиха, че ако всички заложени разходи се изпълнят, дупката в бюджета ще надхвърли 6,5 млрд. лева

2 октомври 2025, 23:58
Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Мъж нанесе телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

„Приберете ме у дома“ - българинът, задържан в Газа, с обръщение в социалните мрежи

Сарафов прехвърли разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково на прокуратурата във Варна

Ф инансовото министерство разпространи изпълнението на финансовата програма на правителството до месец август тази година. Според разчетите на властта за момента няма проблем с баланса между приходите и разходите. В същото време Фискалният съвет и редица експерти алармираха, че ако всички разходи за годината, заложени в бюджета, се изпълнят, дефицитът ще надхвърли 5 процента, предава NOVA.

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

Към осмия месец на годината постъпленията в хазната са 52 млрд - 662 милиона лева или почти 59 процента от годишните разчети. В същото време разходите са 57 млрд. 876 милиона лева или почти 60 процента от заложените за годината. Тоест дефицитът или разликата между двете възлиза на 5 млрд. 215 милиона лева или 2,4 процента от БВП.

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

При приемането на бюджета беше заложено, че дефицитът за годината ще е 6 млрд. 435 милиона. До края на годината остават само 1,2 млрд. лв. Финансовото министерство обаче очаква 4,5 млрд. лв. по Плана за възстановяване и развитие, които да компенсират разликата. 

От ведомството са категорични, че сметките в Бюджет 2025 ще излязат. Тъй като тепърва предстои НАП и Агенция "Митници" да съберат още пари от данъци.

бюджет дефицит    
бюджет дефицит
ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Путин заплаши Европа

Израелски танкове блокираха Газа

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Преди 18 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Преди 15 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Преди 15 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 17 часа

Последни новини

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Свят Преди 1 час

Около 76 000 полицейски служители бяха мобилизирани от властите, за да поддържат реда

Русия обвини Франция в „пиратство“

Свят Преди 2 часа

Путин обяви, че на борда на танкера във Франция не е имало военен товар

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Свят Преди 6 часа

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

д

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Свят Преди 7 часа

През 2025 г. Украйна все по-успешно атакува с дронове руски нефтени рафинерии. Това вече се усеща и от руснаците

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

България Преди 7 часа

В София са нужни 400, но функционират едва 29 приемни семейства

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

България Преди 7 часа

Предложението на Министерския съвет предвижда наказание до три години лишаване от свобода или пробация за управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България Преди 7 часа

Икономическите загуби от горещи вълни, суши и наводнения само в Европейския съюз през лятото на 2025 г. възлизат на 43 милиарда евро

Мишката, която вие като вълк към Луната

Любопитно Преди 8 часа

Тези малки гризачи всъщност са хищници от най-висок ранг, които ловуват скорпиони

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 8 часа

Съперничеството между Стоянов и Иван продължава

Невероятно, но факт: 5 световни звезди, които доживяха до 100 години

Любопитно Преди 9 часа

Не на всеки е отредено да премине границата на един век, но тези знаменитости го направиха

Новият хитов сериал на Netflix разказва сагата на семейство Гинес

Любопитно Преди 9 часа

„Това е изключителната история на семейство, което случайно наследява най-голямата пивоварна в света“

Звукът от променящото се магнитно поле на Земята е незабравим ужас

Любопитно Преди 9 часа

Преди около 41 000 години магнитното поле на Земята се е преобърнало рязко

Земетресение под Мраморно море разтърси Истанбул

Свят Преди 9 часа

Трусът е станал малко преди 15:00 часа местно време

Тръмп разсекретява всички документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Любопитно Преди 9 часа

Тръмп призова федералното правителство да публикува всички правителствени документи, свързани с Еърхарт и нейното изчезване в Тихия океан

Украйна поиска членство в ЕС и отваряне на първата глава на преговорите

Свят Преди 9 часа

Зеленски: Нуждаем се от реален прогрес

<p>Шах Рукх Кхан влезе&nbsp;в клуба на милиардерите</p>

Любопитно Преди 9 часа

Това поставя актьора в лигата на световни знаменитости като Арнолд Шварценегер, поп звездата Риана, голфърът Тайгър Уудс и певицата Тейлър Суифт

Всичко от днес

