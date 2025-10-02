Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

Ф инансовото министерство разпространи изпълнението на финансовата програма на правителството до месец август тази година. Според разчетите на властта за момента няма проблем с баланса между приходите и разходите. В същото време Фискалният съвет и редица експерти алармираха, че ако всички разходи за годината, заложени в бюджета, се изпълнят, дефицитът ще надхвърли 5 процента, предава NOVA.

Към осмия месец на годината постъпленията в хазната са 52 млрд - 662 милиона лева или почти 59 процента от годишните разчети. В същото време разходите са 57 млрд. 876 милиона лева или почти 60 процента от заложените за годината. Тоест дефицитът или разликата между двете възлиза на 5 млрд. 215 милиона лева или 2,4 процента от БВП.

При приемането на бюджета беше заложено, че дефицитът за годината ще е 6 млрд. 435 милиона. До края на годината остават само 1,2 млрд. лв. Финансовото министерство обаче очаква 4,5 млрд. лв. по Плана за възстановяване и развитие, които да компенсират разликата.

От ведомството са категорични, че сметките в Бюджет 2025 ще излязат. Тъй като тепърва предстои НАП и Агенция "Митници" да съберат още пари от данъци.