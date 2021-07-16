МВР публикува доклада със сигналите срещу Гешев

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М инистерството на вътрешните работи публикува доклада със сигнали срещу главния прокурор Иван Гешев.

Документът е изпратен от Министерството на вътрешните работи до Министерството на правосъдието пред два дни.

Стоилов предлага ВСС да освободи Гешев от поста

Това днес съобщи служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов. Той посочи, че въз основа на доклада ще поиска от Висшия съдебен съвет отстраняването на главния прокурор от поста му.

Гешев поиска сигналът срещу него да бъде публикуван

В отговор Иван Гешев настоя целият документ със сигнали срещу него да бъде публикуван.