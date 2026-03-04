Секунди преди старта: Японската компания Space One спря изстрелването на ракетата си

Я понската частна космическа компания „Спейс уан" (Space One) отмени в последния момент изстрелването на ракетата си „Кайрос 3" (Kairos 3) с пет спътника, предаде Киодо.

Решението за поредната отмяна на старта беше обявено по време на пряко предаване, което се излъчваше на сайта на компанията.

Изстрелването трябваше да се състои от стартовата площадка в западната японска префектура Вакаяма. „Кайрос" трябваше да изведе в орбита на височина около 500 километра пет спътника, които да се отделят 50 минути след излитането.

Метеорологичните условия принудиха космическата компания да промени графика на изстрелването, първоначално насрочено за февруари.

Тази година „Спейс уан" вече отмени два старта заради неблагоприятни метеорологични условия.

Предишните два опити за изстрелването на „Кайрос" завършиха с неуспех - през март 2024 г. ракетата експлодира веднага след старта, а през декември същата година полетът ѝ беше прекъснат 10 минути след изстрелването.



Тристепенната ракета „Кайрос" е с дължина 18 метра и тегло около 23 тона. Компанията със седалище в Токио я разработва от 2018 г.

„Спейс уан" планира към средата на 30-те години на века да изстрелва около 30 такива ракети годишно на конкурентни цени. С времето тяхната мощност може да бъде увеличена, за да се извеждат в орбита по-големи спътници.