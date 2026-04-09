Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

С траните от Персийския залив не съобщават за нови въздушни атаки от Иран днес.
Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт, Катар и Оман не са съобщили за враждебни въздушни атаки днес, което отбелязва първото продължително спиране на огъня от началото на войната на 28 февруари, предава „Ал-Джазира“.
ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове
В изявление Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че страната е била „свободна от всякакви въздушни заплахи“ на 9 април.
Военните сили на Саудитска Арабия, Катар и Оман не са публикували съобщения за ракетни или дронови атаки, за разлика от предишни дни.
Иран подпали Персийския залив, арабските държави са пред съдбоносен избор
Военните сили на Бахрейн предоставиха актуализиран брой ракети и дронове, изстреляни от Иран по време на войната, но не съобщиха за такива днес.
Ministry of Defence confirms UAE airspace free of any air threats during past hours— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) April 9, 2026
The Ministry of Defence announced that on 9th April 2026, UAE air defence systems did not detect any ballistic missiles, cruise missiles, or UAVs launched from Iran.
