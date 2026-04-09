Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Г оворител на съда заяви, че дългогодишният процес срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху за корупция ще бъде възобновен в неделя, часове след като Израел отмени извънредното положение, наложено заради войната с Иран.

„С отмяната на извънредното положение и връщането на съдебната система към работа, изслушванията ще се възобновят както обикновено“, посочва израелският съд, като добавя, че те ще се проведат между неделя и сряда, предава „Ал-Джазира“.

Нетаняху, първият действащ израелски премиер, съден за престъпления, отрича обвиненията в подкуп, измама и злоупотреба с доверие, повдигнати през 2019 г. след години разследване.

Бенямин Нетаняху е обвинен в корупция

Процесът срещу него, който започна през 2020 г. и може да доведе до затвор, е многократно отлаган поради официалните му ангажименти, извънредни положения и войни.