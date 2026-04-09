Любопитно

Тъмната тайна на Рафаело: Рентген разкри лъжата, скрита под „Жената с еднорог“

От вярна съпруга до светица с уред за мъчения: „Портрет на млада жена с еднорог“ се оказа хроника на наложените женски идеали. Вижте как рентгеновите лъчи разгадаха мистерията на едно прерисувано и контролирано от мъжете през вековете лице

9 април 2026, 16:13
Тъмната тайна на Рафаело: Рентген разкри лъжата, скрита под „Жената с еднорог“
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Д орисувани изображения, скрити в „Портрет на млада жена с еднорог“ на Рафаело, помагат за разгадаването на мистерията зад него. Те показват и начините, по които образът на идеалната жена е бил внимателно контролиран от мъжете през вековете, разкрива BBC.

Какво се получава, когато кръстосате митично създание от фолклора със средновековен уред за мъчения? Отговорът е един от най-интригуващите портрети в цялата история на изкуството: „Портрет на млада жена с еднорог“ на Рафаело - неспокоен шедьовър, който отказва да остане статичен.

Първоначално нарисувана италианският майстор между 1505 и 1506 г., повърхността на творбата през вековете многократно е била прерисувана, като всеки път е разказвала различна история. Докато истинската идентичност на жената, която Рафаело изобразява, остава загадка и до днес, тя е била принуждавана да олицетворява променящи се идеали за женственост: от целомъдрено въплъщение на брачната вярност до благочестива светица, седяща до зъбчато колело за екзекуции. Картината буквално се е борила да запази истинската си история.

Анти-Мона Лиза

На пръв поглед образът, с който се срещаме днес, изглежда измамно ясен. Позата на модела в три четвърти, скръстените ръце и разположението ѝ пред мек, отдалечаващ се пейзаж отразяват - макар и може би твърде почтително - композицията на „Мона Лиза“, започната от Леонардо да Винчи само няколко години по-рано.

Рафаело, за когото се смята, че е изучавал „Мона Лиза“ във Флоренция, заема структурата на новаторския портрет на своя прочут съвременник, но го прави свой собствен, като премахва енигматичната аура на Джокондата и димната атмосфера на двусмисленост. Заличени са маранята на „сфумато“, скалистият терен и криволичещите води, да не говорим за нейната омайващо неразгадаема усмивка. Рафаело ги е заменил с хладина и яснота. В неговия портрет очите са по-ледени, а погледът - по-суров.

Девицата и еднорогът

Синьо-стоманеният поглед на творбата на Рафаело е толкова студен, че рискува да отблъсне зрителя. Човек лесно би могъл напълно да пренебрегне безмълвното цвилене на малкия див еднорог (свит в долния ляв ъгъл на картината), който младата жена е успяла нежно да обуздае в ръцете си. Втъкан тихо в тъканта на творбата, закачливият еднорог със своя спираловиден рог носи тежък символичен товар при установяването на първоначалния смисъл на картината. Асоциацията на създанието с целомъдрието и легендата, че само девица може да го опитоми, вече са били използвани от много от съвременниците на Рафаело, включително създателите на известните гоблени „Ловът на еднорога“, току-що завършени в Брюксел, и Да Винчи, който създава две рисунки по темата.

В светлината на този утвърден символизъм е вероятно картината първоначално да е била замислена и поръчана като годежен или сватбен портрет, предназначен да проектира ненакърнимата добродетел на младата жена и нейната пригодност за брак. Независимо дали, както спекулират някои учени, тя всъщност е 13-годишната Лаура Орсини дела Ровере, чието семейство е използвало еднорога за своя емблема, нейната истинска самоличност е по-скоро второстепенна.

Тя е била преобразена - възвеличена от Рафаело в архетип - универсален идеал за девствена женственост. По-ясно очертан и ярко осветен от мистичната Мона Лиза, чиято същност е душата на сенчестата енигма, моделът на Рафаело изглежда толкова солидно фиксиран пред нас, която и да е тя, колкото огромният рубин и висящата перла на нейната огърлица, които приковават красотата ѝ към тежестта на материалния комфорт, осигурен от мъжа. Тя е като вграден скъпоценен камък. Или не е?

Светицата и колелото

Всъщност жената, която виждаме днес на стената в музея „Метрополитън“ - сред акцентите на хитовата изложба „Рафаело: Възвишена поезия“ (най-всеобхватното представяне на работата на художника, организирано някога в САЩ) - едва ли е същата фигура, с която посетителите на Галерия „Боргезе“ биха се срещнали в продължение на повече от четвърт хилядолетие, между края на XVII и средата на XX век. Век и половина след като Рафаело умира през 1520 г. едва на 37 години, „Портрет на млада жена с еднорог“ е бил съществено преработен, прерисуван, за да се скрие напълно връзката на творбата със символиката на еднорога.

Някъде около 1682 г. забравен днес художник драматично е променил сюжета на творбата, превръщайки младата жена от целомъдрена девица в 18-годишната християнска мъченица от III век, Света Екатерина Александрийска, преследвана заради това, че е обърнала езически учени към християнството. За да извърши подмяната, художникът от XVII век е скрил еднорога под тежък воал от маслени бои и е добавил нови обекти, емблематични за историята на Света Екатерина, включително зъбчатото колело, което по чудо се счупило, когато император Максенций за първи път се опитал да я екзекутира.

Изчезващото кученце

Превръщайки светското изявление на Рафаело за невестинството в религиозна икона, страдаща светица, картината се превръща в променяща се форма на изместващи се естетически, идеологически и социални идеали. Погребан е бил не само еднорогът, но в известен смисъл и самата млада жена под тежка мантия, която е била наметната върху раменете и ръцете ѝ, за да скрие извивките на тялото ѝ. Чрез своята недодялана намеса, нашественикът в работата на Рафаело от XVII век агресивно се е опитал да контролира една вече силно контролирана проекция за това каква трябва да бъде жената. Повече от два века творбата на Рафаело е била известна единствено чрез нейното благочестиво самозванство - чрез лъжата, която е разказвала.

През 30-те години на миналия век са направени детайлни рентгенови анализи на картината, при които еднорогът е открит и реставриран. По-късно, през 50-те години, десетилетия след като и последната следа от маскировката като Света Екатерина е премахната от портрета, по-нататъшен радиографски анализ на скритите слоеве на картината разкрива нещо, което изглежда като още по-дълбока истина - че самият Рафаело е приложил ранен „филтър“ към своята картина, за да скрие това, което първоначално е възнамерявал да постави в скута на младата жена: малко кученце с клепнали уши - стандартен символ за брачна вярност, който оживява картини от „Портрет на семейство Арнолфини“ на Ян ван Ейк (1434 г.) до „Венера от Урбино“ на Тициан (1538 г.).

Палимпсестът

През последните 70 години картината се възприема като заплетена мрежа от объркани значения - колкото за това, което не е там, толкова и за това, което е. В резултат на това тя се е превърнала в трогателен палимпсест (пластове история, прозиращи един под друг - бел.ред.) от наложени женски идеали, докато обектът се е мутирал от вярна съпруга в непорочна девица и в божествена светица. Дали всъщност под еднорога някога наистина е имало кученце (кураторите на настоящата изложба смятат, че не), едва ли има съмнение в силата на променливия шедьовър на Рафаело - една от над 170-те картини, рисунки и гоблени, събрани за „Рафаело: Възвишена поезия“.

Веднъж разкрити, редуващите се скрити и възстановени слоеве на завладяващия портрет на Рафаело хроникират постоянно развиващите се идеали за женственост и изискванията към нея, поставени от майстори художници и меценати. Неспокойният образ говори с поразителна актуалност за манията на нашата собствена епоха по внимателно подредената идентичност - как ковем, изпипваме и фалшифицираме това кои сме и кои ни казват да бъдем, опитвайки се едновременно да съхраним и изтрием себе си в лавина от филтрирани селфита и фабрикувани самоличности. Никога досега епохата не е била толкова технологично оборудвана да записва и съхранява подобия на самата себе си, докато в същото време е толкова самосъзнателно несигурна коя е тя в действителност.

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Има един начин хората да слязат от колите в града и той не е с ограничения

Има един начин хората да слязат от колите в града и той не е с ограничения

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Последни новини

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Любопитно Преди 46 минути

От детството в домове за сираци до сцената на “Като две капки вода” - Виктор споделя за трудния път, музиката като спасение и силата на семейството, което създава

Всичко за Великден в един тиган

Всичко за Великден в един тиган

Любопитно Преди 1 час

С Copper Chef Pan - квадратния тиган за бързо и чисто готвене

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Свят Преди 1 час

34-годишният Декарлос Браун-младши няма да може да бъде изправен пред съда, докато съдията не постанови, че умствените му способности са „възстановени“

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Свят Преди 1 час

Процесът срещу него започна през 2020 г. и може да доведе до затвор

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

Свят Преди 1 час

Той е бил арестуван при опит да напусне Хърватия с недекларирани 120 000 евро

„Изживей България“ разкрива тайни в сърцето на Балкана

„Изживей България“ разкрива тайни в сърцето на Балкана

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Мелони се дистанцира от Тръмп в опит да рестартира управлението си

Мелони се дистанцира от Тръмп в опит да рестартира управлението си

Свят Преди 1 час

Речта идва, след като правителството претърпя поражение на референдум за съдебна реформа, който мнозина възприеха като вот на доверие към самата Мелони

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Свят Преди 1 час

Гладката кожа и липсата на бръчки могат да бъдат маска за сериозни генетични аномалии. Синдромите на Ларон, Търнър и Елерс-Данлос буквално спират времето за външния вид, но на цената на тежки увреждания на органите, ставите и съдовата система

Трафикът през Ормузкия проток не тръгва

Трафикът през Ормузкия проток не тръгва

Свят Преди 1 час

Преминават средно по няколко кораба на ден, в сравнение със 140 кораба дневно преди началото на военните действия.

„Chef’s Kiss“: Какво представлява популярният десерт, за който всички говорят

„Chef’s Kiss“: Какво представлява популярният десерт, за който всички говорят

Любопитно Преди 1 час

Прочетете за необичайната презентация на десерта

ЕК поиска Унгария да обясни спешно за връзките ѝ с Русия

ЕК поиска Унгария да обясни спешно за връзките ѝ с Русия

Свят Преди 2 часа

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини Унгария в „предателство“

Владимир Караджов

Тежка равносметка и нов участник в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 2 часа

Отборите се изправят пред ново предизвикателство тази събота в 20:00 ч.

Скритият гардероб на Елизабет II: Уникална изложба за 100-годишнината от рождението ѝ

Скритият гардероб на Елизабет II: Уникална изложба за 100-годишнината от рождението ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Бъкингамският дворец отбелязва 100 г. от рождението на Елизабет II с уникална изложба на нейния гардероб – от детски рокли до легендарни тиари, разкриващи безстрашния ѝ стил и огромното ѝ влияние върху световната мода през десетилетията

Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Свят Преди 2 часа

Изпълнителката, която е към края на турнето си Little Miss Drama, направи разкритията в Instagram

Тежка катастрофа на Подбалканския път, загина мъж

Тежка катастрофа на Подбалканския път, загина мъж

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в участъка между селата Долно Сахране и Дунавци

<p>&bdquo;Ел Ниньо&ldquo; се завръща?</p>

„Ел Ниньо“ се завръща? Ето какво може да означава за времето през 2026 г.

Свят Преди 3 часа

Според прогнозите на метеоролозите условията за развитие на „Ел Ниньо“ могат да се появят между края на пролетта и началото на лятото

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Бон апети: Катето Евро разкри рецептата на бабиния козунак

Edna.bg

Милорад от Hell’s Kitchen: Искам поне 3 деца и собствен бизнес! (ВИДЕО)

Edna.bg

Локо София поведе на Берое с попадение на Адил Тауи

Gong.bg

Засада спря Локо Сф от втори гол

Gong.bg

„Ще изпълня завета ти“: Синът на Мишо Белчев - с трогателен пост към баща си

Nova.bg

Работник почина след падане от скеле в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg