Свят

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

34-годишният Декарлос Браун-младши няма да може да бъде изправен пред съда, докато съдията не постанови, че умствените му способности са „възстановени“

9 април 2026, 16:07
Източник: БТА/АР

М ъжът, обвинен в убийството на украинската бежанка Ирина Заруцка във влака в Шарлът, е обявен от лекари за неспособен да се изправи пред съда. Според медийни публикации, бездомният нападател е признат за психически „непригоден“ да участва в съдебен процес на този етап, пише PEOPLE.

Според искане, подадено на 7 април от адвокатите на 34-годишния заподозрян Декарлос Браун-младши, държавно психиатрично заведение е посочило в доклад от декември 2025 г., че той е „неспособен да се яви на дело“, съобщава The Assembly. Процесът не може да продължи, докато съдия не реши, че умствените способности на Браун са „възстановени“, информират още The Charlotte Observer, WRAL и WBTV.

  • Хладнокръвно нападение пред камерите

Браун бе арестуван на 22 август 2025 г., след като бе обвинен, че е намушкал до смърт 23-годишната Заруцка във влак по синята линия (Lynx Blue Line) в Шарлът. Същата вечер, в 21:55 ч., охранителни камери заснемат Заруцка да седи на място до пътеката, непосредствено пред мъж, който „вади нож от джоба си, разгъва го, изчаква момент, след което се изправя и нанася три удара на жертвата“, сочат показания, цитирани от ABC News.

„На кадрите се вижда как по пода капе кръв, докато подсъдимият се отдалечава от жертвата. Жената губи съзнание малко след нападението“, се казва в материалите по делото, цитирани от CNN. Заруцка е обявена за мъртва на място, а свидетел е насочил властите към местонахождението на Браун.

  • Прокуратурата настоява за смъртно наказание

Първоначално, на 28 август 2025 г., Браун бе обвинен в предумишлено убийство (първа степен) за дързъкoто нападение. Впоследствие срещу него бе повдигнато и федерално обвинение за извършване на престъпление, причинило смърт в система за масов транспорт, става ясно от изявление на Министерството на правосъдието.

В резултат на това прокурорите настояват за смъртно наказание. Според WBTV, служебният защитник на Браун е поискал изслушване след 180 дни, за да се определи дали държавата ще продължи да настоява за най-тежката присъда.

Нападението, запечатано на видеозапис, се превърна в новина от национален мащаб. „Това брутално нападение срещу невинна жена, която просто се е опитвала да стигне до дестинацията си, е атака срещу американския начин на живот. Разбира се, престъпления като това засягат най-много жертвата – Ирина заслужава справедливост и ние ще извоюваме такава за нея и семейството ѝ“, заяви тогава американският прокурор Ръс Фъргюсън. По време на пресконференция той определи случая като „терористичен акт“.

  • Дълго криминално досие

Справка на WBTV показва, че Декарлос Браун има криминално досие, датиращо още от 2007 г. През 2014 г. той е арестуван за въоръжен грабеж и незаконно притежание на оръжие. Осъден е и прекарва малко над пет години зад решетките, преди да бъде освободен условно през септември 2020 г.

Последният му сблъсък със закона преди убийството на Заруцка е от януари 2025 г. Тогава прекарва два дни в ареста и е освободен срещу подписка. На 28 юли съдия е разпоредил на Браун да бъде извършена съдебномедицинска експертиза, след като защитата му е поставила под въпрос неговата дееспособност.

  • Бягство от войната, завършило с трагедия

Преди да бъде убита, Заруцка емигрира от Киев в САЩ заедно с майка си, сестра си и брат си. „Тя избяга от войната и бързо прие новия си живот в Съединените щати“, се казва в нейния некролог. Семейството е взело решение да я погребе в САЩ, тъй като тя „обичаше Америка“, сподели пред медиите Джеймс Барнакъл от ФБР.

Убийство във влак Ирина Заруцка Декарлос Браун Неспособен за съдебен процес Украинска бежанка Смъртно наказание
Последвайте ни

По темата

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

