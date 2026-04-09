Свят

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

Той е бил арестуван при опит да напусне Хърватия с недекларирани 120 000 евро

9 април 2026, 15:49
Източник: iStock/GettyImages

Г олям финансов скандал удари световните алпийски ски. Членът на съвета на световните ски и шеф на хърватската федерация Ведран Павлек беше арестуван в Истанбул по искане на  Интерпол. 51-годишният функционер е обвинен, че в продължение на 12 години е източил над 30 милиона евро чрез фиктивни договори, кухи фирми и фалшиви услуги. Парите са минавали през няколко европейски държави и са се озовавали в лични сметки.

Разследването твърди, че значителна част от средствата са харчени за лукс – дизайнерски чанти, екзотични почивки и имоти, включително вила на Ибиса за милиони. Само за аксесоари за близки до него жени са отишли около 600 хиляди евро.

Този път става въпрос за пране на пари

Схемата излиза наяве след сигнал за съмнителни банкови трансакции през 2024 г., а ключови доказателства идват от подслушвания и задържан бивш служител с голяма сума кеш и т.нар. „черно счетоводство“.

Случаят вече е определян като най-тежкия репутационен удар по хърватския спорт. Под натиск е и олимпийското ръководство на страната, което години наред не е засекло нарушенията.

Павлек, бивш олимпиец и част от успехите на легендарното семейство Костелич, вече подаде оставка от всички постове. Срещу него и още шестима души тече разследване, а скандалът хвърля сянка върху доверието в управлението на спорта в Европа.

Обискираха централата на ФИФА

Разследването на антикорупционната комисия в Хърватска разкри, че Павлек е ръководил група, източвала бюджетни пари към лични сметки. Те били превеждани чрез банки в Хърватия, Австрия, Монако, Испания, Лихтенщайн и Швейцария. Първите данни за съмнителните финансови трансфери са подадени от разузнавателни служби на Европейския съюз и са предадени на хърватските власти. Всъщност, Павлек е бил предаден от един от най-близките си хора – представителя на хърватската ски-федерация Ненад Ерор. Той е бил арестуван при опит да напусне страната с недекларирани 120 000 евро.

Източник: БГНЕС    
Финансов скандал Ведран Павлек Интерпол
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

