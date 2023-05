МВнР: България категорично осъжда насилието срещу Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Б ългария категорично осъжда насилието срещу Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и изразява пълна солидарност с ранените военнослужещи. Това пишат от Министерството на външните работи (МВнР) в Туитър, предаде БТА.

Призоваваме всички страни към деескалация. Изпълнението на споразуменията,

постигнати с посредничеството на ЕС, остават единственият път напред, пишат още от ведомството.

🇧🇬 strongly condemns the violence against #KFOR &express full solidarity with the wounded soldiers. Support for KFOR as an impartial security provider under UN Mandate.We call on all parties to deescalate.Implementation of the EU-facilitated agreements remains the only way ahead.