МВнР призова българите да не пътуват до Нови Сад

Б ългарските граждани и автомобилни превозвачи да не пътуват днес към Нови Сад заради очакван протест в града след трагичния инцидент, причинен от срутването на част от сградата на железопътната гара през ноември 2024 г., препоръчват от Министерството на външните работи (МВнР). От външното ни министерство допълват, че трябва стриктно да се спазват указанията на органите на реда в случай на временна организация на движението.

В съобщението на Ситуационния център се казва, още, че е организиран пешеходен преход от Белград до Нови Сад. Предвидени са блокади на три моста над р. Дунав в Нови Сад.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Република Сърбия, могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в гр. Белград, на следните тел. номера: +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990. Сигнали може да се подават и на имейл адреса: Embassy.Belgrade@mfa.bg, както и на имейла на Консулската служба към Посолството: consulate.belgrade@mfa.bg .

