МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа

Юлиян Попов: Целогодишно има населени места, които са на воден режим

Обновена преди 40 минути / 29 април 2026, 09:36

Б ългария е изправена пред сериозно предизвикателство – водо-снабдителната мрежа в страната губи над 60% от ценния ресурс, а системата за напояване е в критично състояние. За да се спре този процес, Министерството на околната среда и водите публикува подробен доклад, озаглавен „Водните кризи на България - анализ и решения“. Документът, изготвен от служебния министър Юлиян Попов и неговия екип, очертава 15 препоръки за мащабна национална реформа.

„Основният проблем, причиняващ загубата на водата по трасетата, е стара и компрометирана мрежа, по която изтича много ресурс. В ЕС нормалните проценти са около 10-20, а нашите са 60. В София са под 40%, но има и населени места с над 90% загуби на вода. Има отделни общини и ВиК, които са в тежко състояние, но същото важи и за природните води“, заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов в студиото на „Твоят ден“.

Загубите по водопреносната мрежа са 62%

Той изброи няколко проблема, свързани с водни кризи, включително режимите на водата, проблемите с качеството ѝ за пиене и напояване, а също и биоразнообразието. „В нашия доклад опитваме да обобщим най-важните въпроси за сектора на база анализи от последните години и техните заключения“, допълни Попов, цитиран от NOVA NEWS

По думите му целогодишно има населени места, които са на воден режим. „Основен проблем е, че разчитаме на европейските средства като основен източник на финансиране на водопроводна инфраструктура. По принцип те трябва да са допълнителни за казуси в отдалечени места или за иновации - изкуствен интелект и дронове, например. Водните услуги имат много ясен бизнес модел. Въпросът е, че управлението на дадени места е лошо и не се взимат мерки, когато дадено ВиК не изпълни своите ангажименти“, поясни министърът.  

Сред възможните решения той посочи дългосрочни бизнес планове, базирани на приходите от водните услуги, а не на евросредства, както и отделянето на управлението на водите - корпоративното от политическото. „Много често директори на ВиК се назначават заради партийна близост, а не на основа компетентност. Трябва да има и адекватно заплащане, свързано с целите на дружеството. Новите технологии за пестене на вода също биха могли да помогнат за ефективно управление“, отбеляза Попов. 

Според министъра изграждането на язовири няма да реши проблема със загубите по водопреносната система. „Водите у нас е управляват много фрагментирано и без връзка едно с друго, а е необходима координация между институциите. Например, за една река в града отговаря кмета, а извън него - областния управител, никой не координира помежду им. Освен това събраните първични данни за водите трябва да са достъпни за експертите и учените у нас“, отбеляза Юлиян Попов. И разкри, че МОСВ подготвя пакет от предложения за редовната власт, а сред приоритетите е дълбока реформа в сектора на отпадъците.

Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвежда депозитна система за бутилки и кенове.

Загубите на вода у нас - 60%

Според министъра се предвижда за напитки в пластмасови бутилки и метални кенове да се начислява задължителен депозит - сума в евро, която ще се плаща отделно от цената на продукта. Потребителите ще могат да си я възстановят, след като върнат празната опаковка в специални пунктове, без да е необходимо да правят нова покупка. От системата ще бъдат изключени опаковките на напитки, консумирани на място в заведения. Очаква се въвеждането на новата система да отнеме около две години, като през този период ще бъде изградена необходимата инфраструктура в цялата страна.

Източник: NOVA NEWS    
