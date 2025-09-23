България

На фона на водна криза: НС обсъжда нов закон за ВиК

Общо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души

23 септември 2025, 06:48
Проблемът с топлопреносната мрежа в "Дружба 2": "Топлофикация София" на изслушване в СО
О бщо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души. Това сочат последните данни. Очаква се темата да бъде водеща и в днешния парламентарен ден.

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление започва обсъждането на законопроект за водоснабдяването и канализацията.

В проекта на новия закон са разписани както правилата и правомощията, свързани с управлението на отрасъл ВиК, така и изискванията към дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на системите и услугите, информира NOVA. Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, част от ВиК дружеството.

Източник: nova.bg    
водна криза ВиК НС нов закон
