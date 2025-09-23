На фона на водна криза: НС обсъжда нов закон за ВиК

Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

Времето във вторник: Слънчево и топло, очакват ни между 27° и 32°

Проблемът с топлопреносната мрежа в "Дружба 2": "Топлофикация София" на изслушване в СО

О бщо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души. Това сочат последните данни. Очаква се темата да бъде водеща и в днешния парламентарен ден.

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление започва обсъждането на законопроект за водоснабдяването и канализацията.

В проекта на новия закон са разписани както правилата и правомощията, свързани с управлението на отрасъл ВиК, така и изискванията към дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на системите и услугите, информира NOVA. Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, част от ВиК дружеството.