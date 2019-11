Мощно земетресение в Албания, загинали, усетено е и у нас

М ощно земетресение от 6.4 по скалата на Рихтер удари адриатическото крайбрежие на Албания. Епицентърът на труса е бил на 10.2 км от Шияк. По последна информация има 7 жертви. Ранените са 350. Вторичните трусове не спират.

Земетресението е било на дълбочина 20 км и се е случило около 04:54 часа сутринта българско време, или 03:54 часа местно време. Епицентърът на земетресението бил в морето, близо до пристанищния град Дуръс.

7 души са загинали след мощния трус. Трима в Дуръс, те са намерени под паднали сгради, двама в Туман и един в Курбин, съобщава МИА. Един човек е загинал в Леже. Земетресение имаше и в Босна и Херцеговина със сила 5,4 няколко часа след това.

Земетресение в Босна и Херцеговина

Според сеизмолога проф. Емил Ботев зоната се довъзбужда и за това говори трус на 100 км от днешния в Албания, регистриран часове след силното земетресение.

Един от тях е загинал, след като е скочил през прозореца, съобщават властите в страната. 350 души са пострадали. Информацията се мени.

Няколко сгради са се срутили заради труса, който е предизвикал паника сред населението. Спасители са извадили две деца изпод отломките на срутена къща.

През юли т.г. албанският президент Илир Мета предупреди за опасност от апокалиптично земетресение на Балканите:

На 30 километра от Тирана се срутиха две жилищни сгради, а още две сгради се срутиха в град Кавая. Може да има хора под отломките, затова спасители работят на място.

Има две затрупани семейства в най-силно пострадалия район Дуръс, а едно от затрупаните деца е извадено живо, съобщи в телефонно включване за bTV консулът ни в Тирана Благой Петров.

Около 10 души от град Дуръс са затрупани под рухнал жилищен блок, пише сайта Ляйми фундит. Граждани са се обадили за помощ, но още не е започнала спасителна операция.

Срутилият се блок е 6-етажна сграда, построена през 1994 г.

Все още не е известна съдбата на четирима граждани на Косово, които са били настанени в малък хотел в Дуръс, напълно разрушен след земетресението. Не е изключено част от персонала на хотела да е загинал.

Трусът е станал е на 34 км западно от столицата. Няма ток в Дуръс, в Тирана вече е възстановен.

