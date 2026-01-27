България

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Oт ПП-ДБ подготвят искането и търсят подкрепа от другите партии

27 януари 2026, 22:41
Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел

Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд
Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир
Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни
Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер
Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова
И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте
Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Р атификацията на присъединяването ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп по-скоро ще остане за следващия парламент, както иска правителството. От ГЕРБ-СДС са готови да се подпишат под искането на ПП-ДБ Хартата да мине през Конституционния съд, предава NOVA.

„Когато и да бъде внесено, Народното събрание ще го разгледа. Дали ще е сегашният парламент, или следващият - предстои да видим. Аз даже съм съгласен и с колегите от ПП-ДБ - да се внесе в КС. Бих го подписал, за да се види, че и тази опорка не е състоятелна”, подчерта депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

Йорданова: Представяте ли си абсурда, в който българското правителство поставя цяла България

Към момента от ПП-ДБ подготвят искането и търсят подкрепа от другите партии. За да бъде задвижена процедурата, са нужни най-малко 48 подписа. ПП-ДБ има 36 депутати.

„Това споразумение, ако трябва да сме точни – Хартата за Съвета за мир, съдържа разпоредби, които влизат в колизия с няколко конституционни разпоредби. Затова ще инициираме и сега подготвяме искане до КС за предварителен контрол на конституционност на Хартата за Съвета за мир”, обясни Атанас Славов от ПП-ДБ.

Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир"

„Ако Конституционният съд бъде сезиран, въпросът за ратификация ще се решава от следващия парламент. Няма значение кое Народно събрание ще разгледа споразумението, стига да има политическа воля”, смята бившия председател на НС Наталия Киселова, която е и депутат от БСП. „Разбрахме впоследствие, че има решение на правителството. Ние не сме видели официален текст на договора или официален превод от МВнР. Обикновено, когато се иска да бъде ратифициран един международен договор, има и официален превод”, допълни народният представител.

От останалите партии в парламента коментари нямаше. В понеделник от "ДПС – Ново начало" заявиха, че ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание, от партията ще поискат парламентът с решение да задължи правителството да го направи.

Източник: NOVA    
Съвет за мир Ратификация Конституционен съд ГЕРБ-СДС
Последвайте ни
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" беше обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Русия удари пътнически влак

Зеленски: Русия удари пътнически влак

Свят Преди 6 минути

Шмигал каза, че 710 000 жители на Киев все още са без ток

Мелания Тръмп за първи път говори за Минесота

Мелания Тръмп за първи път говори за Минесота

Свят Преди 31 минути

Мелания: Аз съм против насилието

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Свят Преди 4 часа

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

България Преди 4 часа

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 5 часа

Това предизвика тревога в различни среди в Италия

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

България Преди 6 часа

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Свят Преди 6 часа

Неолибералните предложения за мир в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Свят Преди 6 часа

С микробус към Франция пътували 10 души

<p>Съюзник на Тръмп предупреждава за Антихриста в Париж</p>

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Свят Преди 6 часа

"Чух повече за Антихриста през тези 45 минути, отколкото през целия си живот"

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Любопитно Преди 6 часа

„Китайското генно редактиране ще завладее света, точно както вече направиха китайските електрически превозни средства“, прогнозира д-р Хъ Дзянкуей

<p>&quot;Граничен цар&quot;: Човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис</p>

Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

Свят Преди 7 часа

Очакваното оттегляне на Грег Бовино идва на фона на засилен контрол, докато Тръмп изпраща "граничния цар" Том Хоуман в Минеаполис

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

България Преди 7 часа

Вероятността делото да бъде приключено в кратък срок е голяма

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

България Преди 7 часа

Двете инфлуенсърки – 30-годишна италианка и 46-годишна българка, са укрили общо 800 000 евро

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Свят Преди 8 часа

Унгария и Словакия разчитат в голяма степен на руски енергийни доставки

Данните от КПК да отидат в ДАНС

Данните от КПК да отидат в ДАНС

България Преди 8 часа

Това реши правната комисия

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Любопитно Преди 8 часа

Историята на братята Алви от Пакистан, които положиха началото на ерата на антивирусния софтуер

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Братът на Владо Карамазов се връща в България

Edna.bg

40 зелени флага в любовта: списъкът, който ни напомня как изглежда здравата връзка!

Edna.bg

Тежка загуба за Марица в Шампионска лига

Gong.bg

В Африка: Левски започна преговори за голмайстора на Септември

Gong.bg

Управител на заведение в Боровец: Туристи платиха с вероятно фалшива 500-еврова банкнота

Nova.bg

България – първа в ЕС по антибиотична резистентност

Nova.bg