Силно земетресение, 5,2 по Рихтер удари Албания

З еметресение с магнитуд 5,2 по Рихтер бе регистрирано тази сутрин в Албания.

Според местната сеизмологична агенция епицентърът на труса е бил на 11 км от град Корча и на около 120 км от столицата Тирана. Огнището е на дълбочина 25 км.

До момента не се съобщава за човешки жертви, но земетресението е причинило големи материални щети.

За последните два дни в областта около Корча са регистрирани още 6 земетресения с по-малка сила.

Районът беше разтърсен от силен трус и през юни. Много от нанесените тогава поражения върху къщите все още не са поправени.

Felt #earthquake (#tërmet) M5.2 strikes 96 km SE of #Elbasan (#Albania) 6 min ago. Please report to: https://t.co/pW3ZsmSbjq pic.twitter.com/l2khBuzlsv