Свят

Мелания Тръмп за първи път говори за Минесота

Мелания: Аз съм против насилието

27 януари 2026, 22:56
Мелания Тръмп за първи път говори за Минесота
Източник: AP/БТА

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп призова за национално единство след фаталната стрелба с участие на федерални агенти в Минеаполис, която предизвика безредици и дебати относно операциите на нейния съпруг за прилагане на законодателството за имиграцията, предаде ДПА.

В интервю за „Фокс Нюз“ тя призова за спокойствие и призова американците да се сплотят.

„Трябва да се обединим. Призовавам за единство“, каза Мелания Тръмп и добави, че тя и президентът Тръмп са се съсредоточили върху съвместната работа с официални представители от Минесота за предотвратяване на по-нататъшното изостряне на насилието.

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Тя спомена и позитивния според нея разговор между президента, губернатора на Минесота Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай.

„Аз съм против насилието. Така че моля ви, ако протестираме, нека протестираме мирно, и трябва да се обединим в тези времена“, каза още Мелания.

Първата дама не спомена изрично стрелбите в Минеаполис с участие на агенти на Бюро за имиграционен и митнически контрол, които предизвикаха протести, призиви за търсене от отговорност и искания агентите, които бяха разположени в града през последните седмици, да го напуснат.

Агенти застреляха 37-годишния медик Алекс Прети на 24 януари, а 37-годишната майка на три деца и поетеса Рене Гуд – на 7 януари. И двамата убити са американски граждани.

Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Убийствата засилиха напрежението заради широкомащабните репресии на администрацията на Тръмп срещу имигрантите в управлявани от демократите градове и провокираха възмущение, след като федерални официални представители заявиха, че Гуд и Прети сами са предизвикали смъртта си със своите действия, въпреки че видеозаписи от двата случая показват обратното, посочва ДПА.

Мелания Тръмп рядко се изказва публично по политически въпроси. Тя коментира случая преди тазседмичната премиера на документален филм на „Амазон“ за нейния живот.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Мелания Тръмп Минеаполис Протести
Последвайте ни
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" беше обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

България Преди 46 минути

Oт ПП-ДБ подготвят искането и търсят подкрепа от другите партии

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

България Преди 1 час

Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Свят Преди 4 часа

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

България Преди 4 часа

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

България Преди 4 часа

Част от протестиращите са входирали отворено писмо в деловодството на парламента

България отговори на новата атака от РС Македония

България отговори на новата атака от РС Македония

България Преди 5 часа

МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 5 часа

Това предизвика тревога в различни среди в Италия

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

България Преди 6 часа

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Свят Преди 6 часа

Неолибералните предложения за мир в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Свят Преди 6 часа

С микробус към Франция пътували 10 души

<p>Съюзник на Тръмп предупреждава за Антихриста в Париж</p>

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Свят Преди 6 часа

"Чух повече за Антихриста през тези 45 минути, отколкото през целия си живот"

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Любопитно Преди 6 часа

„Китайското генно редактиране ще завладее света, точно както вече направиха китайските електрически превозни средства“, прогнозира д-р Хъ Дзянкуей

<p>&quot;Граничен цар&quot;: Човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис</p>

Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

Свят Преди 7 часа

Очакваното оттегляне на Грег Бовино идва на фона на засилен контрол, докато Тръмп изпраща "граничния цар" Том Хоуман в Минеаполис

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

България Преди 7 часа

Вероятността делото да бъде приключено в кратък срок е голяма

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

България Преди 7 часа

Оцелялата 32 годишната водачка на "Фолксваген" е с отрицателна проба за алкохол

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

България Преди 7 часа

Двете инфлуенсърки – 30-годишна италианка и 46-годишна българка, са укрили общо 800 000 евро

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Братът на Владо Карамазов се връща в България

Edna.bg

40 зелени флага в любовта: списъкът, който ни напомня как изглежда здравата връзка!

Edna.bg

Тежка загуба за Марица в Шампионска лига

Gong.bg

В Африка: Левски започна преговори за голмайстора на Септември

Gong.bg

Управител на заведение в Боровец: Туристи платиха с вероятно фалшива 500-еврова банкнота

Nova.bg

България – първа в ЕС по антибиотична резистентност

Nova.bg