Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Т ежка катастрофа със загинал стана между два автомобила на главния път Е79 в района между Враца и Монтана.

Кола е с германска регистрация предприела рисково изпреварване с висока скорост, предава БГНЕС.

Мъж и жена загинаха в катастрофа на Е-79

На километър преди отбивката за село Краводер тя се ударила в идващ насреща лек автомобил с монтанска регистрация. На място е загинал вторият шофьор.

Пътувалите в първата кола са транспортирани в болницата във Враца.

Тежка катастрофа край Враца, има един загинал и 4 ранени

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове. Полиция отклонява леките автомобили по алтернативен път.