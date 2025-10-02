Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

В ътрешният министър Даниел Митов свика съвещание заради усложняващата се метеорологична обстановка в страната и предупрежденията за опасни валежи.

На срещата присъстват представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, както и на Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.

Освен прогнозите на синоптиците, тази сутрин в Националния оперативен център е постъпила и официална информация от Европейската система за предупреждения при наводнения за очаквано усложняване на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната.

„Знаете, че в момента и на Петрохан вали сняг, но се почиства”, увери министърът, цитиран от NOVA.

Даниел Митов посочи, че на съвещанието са представени основните институции, които имат компетентности и отговорности за разрешаване на възникнали проблеми в такава обстановка.

„Очакваме в оперативен порядък да направим преглед на готовността за действие и координацията на силите и средствата, така че да гарантираме безопасността на хората и ограничаването на вредоносните последици. Това е във връзка със сегашните прогнози. Но като направим този преглед, той ще ни даде възможност да си изясним каква е ситуацията, какви са силите, средствата и възможностите и за в бъдеще, при наближаващата зима”, каза Митов.

Той уточни, че МОСВ и НИМХ ще представят актуална информация за обстановката и прогноза за високи речни нива. От МЗХ се очакват данни за състоянието на напоителната система и каналите, от МРРБ - доклад за осигуряването на планинските проходи и основните пътни артерии, а от Транспортното ведомство - за обезпечаването на железопътния транспорт.

„По въпросите за аварийната защита на електропроводите и осигуряването на непрекъснатост на енергодоставките ще докладва Министерството на енергетиката. Готовността за реакция и наблюдение на критичните места по общини и населени места е тема на Националното сдружение на общините. По линия на МВР, отговорностите за действия при усложнена обстановка, ранно предупреждение и оповестяване са концентрирани в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и областните дирекции на МВР в страната”, каза още Даниел Митов.