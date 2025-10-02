Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

П редупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за опасно време (обилни валежи и бурен вятър) са обявени за почти цяла България за четвъртък (2 октомври), сочи справка в сайта на НИМХ.

Само областите Русе и Търговище са оцветени в зелено на картата на НИМХ.

Оранжев код за обилни валежи е обявен в 10 области на страната: Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково.

Жълт код е обявен за дъжд в Западна и Централна България и за бурен вятър в Източна България. Кодът за дъжд е в сила за: София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, Бургас и Варна.

Кодът за вятър е обявен за 4 области – Силистра, Разград, Шумен и Добрич.

От НИМХ съветват как да действаме при екстремни климатични явления.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Прогнозата за четвъртък (2 октомври)

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България – силен вятър от североизток. Ще има повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните ще са между 6 и 11 градуса, а максималните ще са между 8 и 13 градуса.

В София

минималната температура ще е около 5 градуса, максимална – около 8 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но да вечерта в южните райони от страната ще се понижи. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

В планините

ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи.

Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5 градуса, на 2000 метра – около -1 градус.

По Черноморието

ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15-17 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 25 мин. и залязва в 19 ч. и 06 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 41 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 25 мин. и изгрява в 16 ч. и 57 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

В петък

валежите ще продължат, в много райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, с умерен, в Източна България силен вятър от североизток. С продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България над 600-700 м дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг. В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка. Температурите ще са с малък денонощен ход – от 4-5 градуса във високите полета в Западна България до 20-22 градуса в крайните югоизточни райони. След обяд от югозапад валежите ще спират.

В събота

вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад. В източните райони ще се задържи облачно, на места с валежи от дъжд, но вече слаби и в процес на спиране. Над Западна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще са между 3 и 8 градус, по Черноморието до 10-12 градуса, а максималните ще са между 12 и 17 градуса.