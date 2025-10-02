България

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

На прохода "Петрохан" снежната покривка на места достига до пет-шест сантиметра

Обновена преди 22 минути / 2 октомври 2025, 09:30
П ървият октомврийски сняг заваля на прохода "Петрохан".

Към момента там снежната покривка на места достига до пет-шест сантиметра, предаде БГНЕС.

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Въпреки, че задължителното поставяне на зимни гуми стартира от 1 ноември, шофирането през прохода със зимни гуми е силно препоръчително. 

На по-усойните места в прохода има гъсти мъгли.

„В Рила над Картала вече вали сняг и ще се засилва. Възможно е утре границата на снеговалежа да слезе до 600-800 м. надм. височина“, уведоми кметът на Благоевград Методи Байкушев.

Той предупреди, че листната маса все още е голяма и има сериозен риск от падане на клони и цели дървета. По ветровитите високи части има опасност от горолом. Възможно е да бъдат затворени планински пътища и да бъде ограничен достъпът до високи части на населените места.

Сняг натрупа тази нощ на Белмекен, предаде БГНЕС. По пътищата в областта вече има снежна покривка от 6-7 сантиметра. В течение на деня се очаква снеговалежът да продължи.

На клипове в социалните мрежи местните хора се радват на първия сняг и отбелязват, че макар и рано, едва на 2 октомври, зимата вече се е настанила спокойно над къщи и полета в областта. 

В момента температурата на връх Белмекен, където надморската височина е 1923 м., е - 4 градуса. На много места в областта има гъсти мъгли и снеговалеж.

Очаква се снежната покривка да се задържи и дори да се увеличи през следващите часове, като синоптиците предупреждават за възможни усложнения по високопланинските пътища.

Предупредиха за горолом на Витоша

„Честит първи сняг от х. Алеко (1810 м.н.в.). Утре сутрин се очаква снежната граница да падне с още около 1000 м.“, написаха във Facebook страницата „Витоша планина“.

Днес е в сила жълт и оранжев код за опасно време в почти цялата страна. Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен в областите: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково.

От НИМХ предупредиха, че през нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

Лоши са условията за туризъм по планините, на връх Ботев духа ураганен вятър, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Времето е облачно, мъгливо, във високите части на планините превалява слаб сняг. Температурите са от минус 1 до 5 градуса по курортите. Съоръженията не работят, допълниха от ПСС. 

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

Източник: БГНЕС, БТА/Йоана Димитрова    
сняг октомври
